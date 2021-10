Ahora o nunca ! Smart TV OLED de Sony avec Alexa pour solo 1159€

Quizás llevas un tiempo esperando para cambiar tu vieja tele por una que te ofrezca la mejor calidad de imagen posible. En ese caso, lo mejor será elegir un modelo que utilice un panel tipo OLED. La inversión en este caso será mayor pero no hay duda que la experiencia y durabilidad no tendrá nada que ver con otros modelos más baratos. Pas d’obstante, ahora es posible conseguir una Smart TV OLED de Sony avec un attrait descuento.

Lo cierto es que se trata de un modelo que cuenta con grandes atractivos. Por un lado, como ya hemos indicado, es una Smart TV con panel OLED, pero es que además, ofrece una alta resolución, es compatible con HDR, cuenta con sistema operativo Télévision Android y además es compatible también con Alexa.

Panneau impresionante y un gran sonido

El modelo en cuestión es el Sony KD-48A9, un Smart TV equipada avec le processeur d’image X1 Ultimate que es capaz de analizar en timempo real cada una de las escenas de manera individu para mejorar el color y contrast y darle un mayor realismo y profundidad.

Pero para que la experiencia audiovisuel sea la mejor posible, se trata de un modelo que cuenta con la tecnología Son de surface acoustique, que permite disfrutar de unos graves profundos y un sonido inmersivo que procede del lugar exacto donde sucede cada acción. Y para que la experiencia sea de auténtico cine sin salir de casa, esta Smart TV OLED cuenta avec subwoofers intégrés en el propio televisor que proporcionan unos graves potentes y profundos.

Por si fuera poco, unos actuadores hacen vibrar el televisor creando un sonido que se desplaza junto con la imagen, es decir, en esta Smart TV OLED de Sony el sonido proviene directamente de la pantalla ofreciendo un audio de gran precisión desde el lugar exacto donde se origina. De esta manera el resultado es una perfecta armonía entre la imagen y el sonido.

Otro de los puntos fuertes de este modelo es que se trata de un televisor que cuenta con el système d’exploitation Android TV, por lo que nos da un acceso rápido y sencillo a toda la galería de apps y juegos available in the Google Play. Tampoco podemos olvidar que es una Smart TV compatible avec Alexa, el asistente de Google y Apple Homekit, por lo que es posible enviar ciertos comandos al televisor con nuestra propia voz.

Prix ​​incroyable pour la Smart TV OLED Sony KD-48A9

Si hasta aquí es un modelo que te ha encantado, espera entonces a conocer su precio en oferta. Oui, cette Smart TV OLED Sony KD-48A9 est disponible sur eBay avec un descuento muy muy atractivo. De los 1529 euros que marca su precio original, ahora es posible comprarla por solo 1159 euros, lo que supone un ahorro de nada más y nada menos que de 370 euros.

Además, la oferta incluye los gastos de envío gratis con un plazo de entrega de entre 5 et 13 jours. Se trata de un artículo nuevo que procede de exposición de una de las tiendas MediaMarkt de la provincia de Jerez.