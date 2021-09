Ahora si ! La consola arcade de Capcom a su precio más bajo

La historia de los videojuegos arcade tiene varios nombres propios, pero sin lugar a dudas, uno de los más potentes es Capcom. Si hablamos de sagas como Street Fighter, Final Fight, Mega Man ou Ghost ‘n Goblins, tenemos que hablar automáticamente de Capcom. Esta compañía lanzó hace tiempo una excelente consola arcade que permite rememorar los mejores tiempos de los salones arcade y que ahora est disponible con un descuento plus que interesante.

Hemos visto algunos bâtons arcade. Hablamos de una consola con un panel frontal como el de las máquinas arcade y que generalmente integra dos controladores y varios juegos en memoria. Pero de vez en cuando, grandes firmas como Capcom, en este caso, o Sega y Nintendo en otras ocasiones, ponen su sello a alguna consola con tintes nostálgicos. Es precisamente lo que tendremos en las manos con la denominada, Capcom Home Arcade.

Como estar en un salón recreativo

Décorado con el iconique logotipo de duotono de Capcom, el Capcom Home Arcade ofrece une expérience classique de jeux d’arcade pour juges en modo individuel et multijugador. Es tan fácil como enchufar a la corriente, conectar a la televisión y poder disfrutar al instante con 16 de los mejores títulos de Capcom de la era dorada de los juegos de arcade. Como decimos, dispone de dos configuraciones premium de botones y stick de tamaño completo permiten que estos juegos se jueguen de la manera en que deben jugarse. La calidad de los acabados, los mandos y los botones, ofrecen una sensación arcade total, pero sin necesidad de Tener un una máquina arcade en casa con todo el espacio que ocupa.

Los 16 juegos preinstalados provienen de las ROM arcade originales Capcom CPS1 et CPS2 avec l’émulation proporcionada pour le développeur d’émulation CPS Barry Harris, qui ofrece une expérience d’arcade authentique et précise pour Capcom Home Arcade. En concret cuenta con dos sticks de competition Sanwa JLF-TP-8YT con puertas direccionales GT-Y de 8 vias y botones OBSF de gran precisión, bajo tiempo de respuesta y durabilidad. Este Capcom Home Arcade permet de jugarer en mode coopératif et de voir les points dans un tableau de classification mondiale. Por tanto, si siempre te has creído mejor en uno de estos juegos, ahora puede ser el momento de demostrarlo.

Como hemos comentado, esta consola de Capcom incluye La liste complète de juegos inclus es la siguiente:

1944: The Loop Master Alien vs Predator Armored Warriors Capcom Sports Club Captain Commando Cyberbots: Fullmetal Madness Darkstalkers: The Night Warriors Eco Fighters Combat final Ghouls ‘n Ghosts Giga Wing Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting Mega Man: The Power Battle Progear Stride Super Puzzle Fighter II Turbo

Con una interesante rebaja en Amazon

El precio original y oficial de esta consola arcade de Capcom es de 230 euros. Las rebajas no han sido muchas desde su lanzamiento, pero ahora la encontramos en Amazon pour 199,95 euros, lo que supone una rebaja de más de 30 euros. La buena noticia es que el envío es gratis para los clientes Prime de Amazon y se puede elegir el pago a plazos. Con esta modalidad, la consola puede pagarse en cuatro cuotas de 49,99 euros sin intereses.