ahorra 150€ pour un nouvel Apple iMac et MediaMarkt

Es posible que el objetivo que tengas en este Black Friday es renovar el ordenador que tienes en casa, y a decidido el equipo que deseas sea un Apple iMac. Pues bien, en estos momentsos puedes hacerte con uno de estos equipos con une oferta increíble que puedes encontrar en la tienda online MediaMarkt.

El modelo del que estamos hablando pertenece a la última generación de esta gama de ordenadores tipo Tout en un (incluye tanto a la pantalla como todo su hardware en un único elemento y, por ello, ocupa muy poco espacio en el escritorio). El caso es que el dispositivo que está en oferta es el que tiene una pantalla de 24 poulgadas que ofrece una resolución Rétine 4.5K. Por lo tanto, en lo referente a la calidad de imagen no vas a tener problema alguno y vas a poder disfrutar de cualquier contenido -incluyendo multimedia- con une definición fantástica.

El caso es que en estos momentos la oferta qu’existe y que puedes aprovechar desde casa te permite ahorrarte 150 euros (por lo que cuesta sólo 1.399€), una cifra de lo más interesante teniendo en cuenta lo complicado que resulta encontrar ofertas tan lamativas productos de Apple que pertenecen a la gama de 2021. Sin tener que pagar nada por los gastos de envío si te decide al realizar la compra hoy mismo, a continuación te dejamos el enlace para que te hagas con este equipo que está acabado en aluminio de couleur plata y que tiene unas dimensions de los más comedidas: 56,8 x 46,1 x 16,3 centímetros.

Un ordenador muy completo

Claramente el hardware que encontrarás en el interior of este Apple iMac es plus que suffisant pour podder ejecutar cualquier software que se te venga a la cabeza… y con una excelente fluidez! El processeur es un M1 de fabricación propia excelente rendimiento combinado con el sistema operativo macOS Big Sur. A part, la RAM llega a los 8 Go, Por lo que hablamos de una combinación que te permite estar seguro el tiempo de vida útil que tendrá este equipo será muy largo y siempre con una muy buena experiencia de uso.

También Hay que destacar en el apartado de almacenamiento encontrarás en este ordenador un disco interno de Type de SSD de 256 Go, lo que también es un seguro de vida a la hora de ofrecer un alto rendimiento. Si a todo esto le sumas una colectividad realmente buena (donde no falta Bluetooth et Wi-Fi en el apartado inalámbrico y donde también encontrarás opciones físicas como por ejemplo conexiones USB et Thunderbolt), está muy claro estamos hablando de un producto muy completo y al que no le falta absolutamente de nada para ser una solución perfecta para toda la familia.

Options intéressantes de l’iMac Apple

Como no puede ser de otra forma con el equipo se incluye un conjunto de teclado y ratón para puedes utilizarlo nada más sacarlo de la caja. En el primero es important indicar es incluye la herramienta ID tactile, que te permitirá establecer protocolos de seguridad basados ​​la lectura de la huella digital. De esta forma, estarás seguro de que nadie que no seas tú podrá utilizar el completo All in One del que hablamos.

Con todo lo indicado y valorando muy positivamente la oferta existente en MediaMarkt, creemos que esta promoción es de las que no debes dejar pasar ya que hablamos de un ordenador al que no le falta de nada como por ejemplo un conjunto de altavoces compatible avec Dolby Atmos.