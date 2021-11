ahorra 180€ en Worten por un potente All in One Lenovo

Renovar el ordenador que se tiene en casa es algo que se tiene que realizar tarde o temprano. Si estás en el proceso de búsqueda de un equipo que sea perfecto para toda la familia, te mostramos una excelente oportunidad en Worten que te permite comprar un All in One Lenovo que ofrece potencia y unas reducidas dimensionses.

Este tipo de ordenadores destacan por incluir en un único elemento todo el hardware necesario para funcionar y la pantalla correspondiente. De esta forma se ahorra espacio en el escritorio sin perder un ápice de funcionalidad. Y un claro ejemplo de lo que decimos es que en el apartado de la conectividad se incluye todo lo necesario para estar perfectamente solucionado, ya que por ejemplo no le falta la posibilidad de utilizar Bluetooth et Wi-Fi pour accéder à Internet y, además, tiene divers ports USB; toma de articulares; Ethernet : e, inclus, entrée et sortie de vidéo HDMI (y esto resulta bastante interesante debido a que podrás conectar un reproductor multimedia o la consola al ordenador).

En lo que tiene que ver con la pantalla, la incluida es de 23,8 pulgadas, dimensiones más que suficientes para poder tener abiertas varias ventanas y trabajar con ellas con bastante comodidad. Y, además, como las resoluciones Full HD no vas a encontrar dificultad alguna para visualizar cualquier tipo de contenido con una excelente precisión -tanto en lo referente a la definition como en el realismo de los colores-. Por cierto, las dimensiones de este equipo pese al panel integrado son bastante reducidas: 43,5 x 45,1 x 18,5 centimètres. Vamos, que lo vas a poder colocar prácticamente en cualquier lugar.

Un grand matériel

Con el Lenovo IdeaCentre A540 est un éjecteur de la pratique totale du logiciel qui existe pour le système opératif de Windows 10 (qui inclut l’installation par défaut). Su processeur AMD Ryzen 5 3400GE tiene músculo más que suficiente para poder con casi todo lo que desees utilizar. Además, su gráfica Radeon Vega 11 resulta más que suficiente para no tener problemas con títulos como por ejemplo Fortnite. Si a lo comentado le sumas qué es la memoria RAM de 8 Go, que es un conjunto de lo más interesante y que vas a poder utilizar con una muy buena experiencia de uso durante mucho tiempo. Es decir, te queremos que este equipo es una compra bastante sensata.

Offre pour el Tout-en-un Lenovo

Teniendo en cuenta todo lo indicado antes y valorando muy positivamente que el almacenamiento interno llega a los 2 TB, pagar 619,99 euros no parece precisamente una locura (especialmente teniendo en cuenta que el precio habituel es de 799,99€). Hablamos y un ahorro bastante important y al que debes sumar que no tienes que pagar absolutamente nada por el envío, algo que consideramos un añadido voy a tener en cuenta debido a que las compras realizadas en la tienda online de Worten. Este es el enlacer concreto que debes utilizar para no perder esta buena ocasión:

Como último detalle positivo queremos destacar que con el Lenovo IdeaCentre A540 incluye un conjunto de teclado y ratón USB que te permite utilizar sin problemas el equipo desde el primer momento y, además, tampoco le faltan un par de altavoces que te permitirán disfrutar de un sonido algo mejor de lo que es habitual en los All in One más completos.