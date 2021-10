ahorra 210€ pour un Smart TV Samsung QLED de 65″

in

Este cuenta con un panel de 65 pulgadas tipo QLED, lo que asegura una excelente calidad de imagen debido a que es capaz de alcanzar altas cuotas en el apartado del brillo. Aparte, este es un modelo que te va a permitir disfrutar de los contenidos 4K de forma nativa y por lo tanto su definición es excelente, algo a lo que acompaña también el realismo de los colores ya que la Smart TV que está en promoción en Amazon es compatible con el uso de un alto rango dinámico (HDR10+). Por lo tanto, la calidad de este producto está fuera de toda duda.

Además, incluye diferentes tecnologías para mejorar la experiencia de uso que consigues al utilizar la Samsung 65Q70T. Un exemple de fils Mode ambiant+ et FRC. El primero mediante el uso de Inteligencia Artificial permite reconocer las condiciones del lugar donde está la tele y adapta todos los parametros para obtener siempre the mejor imagen posible. En cuanto a la segunda tecnología, optimiza los cuadros por segundo que se muestran mejorando el movimiento de las imágenes para llegar hasta los 120 Hz à 4K. Y, esto, es especialmente positivo cuando estás disfrutando de tu consola.

El descuentazo que tienes que aprovechar

Ahora mismo puedes comprar esta Smart TV al precio más bajo que ha tenido siempre en Amazon, ya que únicamente tienes que pagar 799,99€ para tenerla en casa lo que supone un ahorro de nada más y nada menos que 210€. Sin duda, creemos que es toda una ganga. Sin tener que pagar nada por los gastos de envío en este momento en Amazon, te dejamos el enlace que tienes que utilizar para no perder la ocasión de tener una televisión muy grande a un precio tremendamente razonable… ya la que no le falta la posibilidad de utilizar los asistentes de voz más habituales como por ejemplo Alexa.

Una gran conectividad en esta tele Samsung

La cantidad de puertos que vas a encontrar es más que suficiente para que estés seguro de que puedes tener todos tus accesorios conectados sin tener que tocar cable alguno. Así, por ejemplo, dispones de prise HDMI siendo algunos de ellos compatibles avec ARC. Además, también encontrarás un par de USB para utilizar dispositivos de almacenamiento externos con contenus multimedia y de la útil salida de audio óptico digital para mejorad the calidad del sonido utilizando a barra de sonido con subwoofer. En el apartado inalámbrico, las dos opciones que siempre deben estar presentes en una tele no le faltan a este modelo, como son Bluetooth et Wi-Fi. Es un téléviseur completísimo.

Como cualquier tele que se precie en la actualidad, esta incluye sistema operativo en su interior. Concretamente el elegido es Tizen, un desarrollo propio de la compañía coreana y que cuenta con una gran cantidad de opciones como por ejemplo el poder instalar todas las aplicaciones de los clientes de servicios de vídeo en streaming e, incluso, juegos. Teniendo en cuenta que la puissance de los altavoces estéreo que incluye esta Smart TV QLED Samsung 65Q70T llega a 20 W y ofrece sonido compatible avec Dolby, est claro que esta es una compra que merece la pena tener siempre muy presente.