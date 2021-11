ahorra 218€ par un projecteur Xiaomi avec Chromecast

Si estás cansado de no haber todo lo grande que te gustaría los partidos de fútbol de tu equipo favorito o las series que estás siguiendo en cualquier plataforma, está bastante claro que necesitas utilizar un protecteur en tu casa. Pues bien, ahora puedes conseguir uno de los mejores que ofrece Xiaomi con un gran descuento en Amazon.

Son bastante numerosas las buenas características que vas a encontrar era el dispositivo del que estamos hablando, ya que ofrece todo lo necesario para convertir en una gran solución incluso para los más exigentes. Un claro ejemplo de lo que estamos diciendo es que el tamaño de pantalla que vas a poder conseguir si tienes el espacio necesario es de nada más y nada menos que 120 poulgadas… muy lejos de lo que se puede lograr con cualquier televisor. Además, la resolución no está nada mal ya que alcanza los 1080p (Full HD), lo que te permitirá disfrutar buena excelente resolución y, también, de un realismo en los colores bastante bueno ya que este es un modelo compatible con HDR10.

Es lo que tiene que ver con la calidad de imagen también es important destacar que éste es un dispositivo que ofrece un brillo bastante alto lo que te permitirá utilizarlo en prácticamente cualquier tipo de situación (tanto en lugares donde hay una alta lumino si complètement un oscuras). El caso, es que puedes llegar a 1.300 lumenes ANSI, una marca realmente buena. Por cierto, en el interior del Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro encontraras un nouveau chip de control DMD que te asegura aprovechar unos détails muy nítidos tu es que el autoenfoque se consigue siempre en menos de dos segundos… y este es un detalle excelente para conseguir una muy buena experiencia de uso.

Un système opératif excellent

Para poder utilizar este completo proyector de forma independiente, en su interior se incluye todo el hardware necesario (2 Go de RAM y un procesador de cuatro núcleos) para poder ejecutar el sistema operativo Téléviseur Android sin dificultad. La inclusion del desarrollo de Google te permite instalar una gran cantidad de applications como por ejemplo los clientes de los servicios de video en streaming más utilizados in the actualidad; algunos juegos; e, incluso, también dispone de Chromecast para poder enviar contenidos directamente desde el teléfono o el tablet. Una excelente utilidad, pas de foin duda.

Acheter en oferta el proyector Xiaomi

El lugar en el que encontrarás la promoción de la que estamos hablando es Amazon, por lo que no vas a tener problema alguno en el apartado de la fiabilidad… y si tienes una cuenta Prime no tienes que sumar absolutamente nada por los gastos de envío al realizar la compra. Y cuánto te ahorras? Pues nada menos que un 22%, lo que supone que dejas de pagar 218,74 euros una cifra bastante notable para un excelente proyector que encaja como un guante para utilizarlo en casa. Te dejamos el enlace qué debes utilizar para hacerte con este dispositivo al que no le falta tanto Bluetooth côme Wifi.

Por cierto, al Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro no le faltan un par de altavoces estereo que ofrecen un sonido bastante bueno ya que incluso sons compatibles tanto con Dolby como con DTS. Con todo lo dicho, y sin faltar útil mando a distancia para poder controlar absolutamente todo creemos que la oferta de Amazon es de las que debes tener muy presente si estás buscando un proyector.