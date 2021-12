Ahorra 400€ al comprar en Worten un potente iMac de 21,5″

A día de hoy tenemos un gran abanico de opciones cuando nos decidimos a comprar un nuevo ordenador, desde los clásicos equipos de sobremesa y los portátiles hasta los famosos All in One. Ahora bien, cuando buscamos calidad, rendimiento y diseño, no hay duda que uno de los referentes es el iMac d’Apple. Si llevas tiempo soñando con tener uno, ahora puedes hacerte con uno de 21,5 poulgadas con un interesante ahorro en Worten.

Si tienes decidido que tu regalo de Reyes ce este año va a ser un nuevo ordenador, lo cierto es que ahora tienes una gran oportunidad, ya que es posible conseguir un Apple iMac de 21,5 pulgadas con un 27% de descente. La verdad es que no resulta fácil encontrar un descuento de este calibre en los productos de Apple, de ahí que sea un gran momento para comprarlo.

Grand descuento para el Apple iMac de 21,5″

El modelo concreto tiene un precio original de 1499 euros, pero gracias al descuento aplicado en estos momentsos en Worten, es posible comprarlo con un ahorro de nada más y nada menos que de 400 euros. Es decir, el precio final en oferta que tendremos que pagar por el equipo es de 1099,97 euros. Y decimos final porque se trata de una oferta que incluye los gastos de envío gratis, por lo que no tendremos que pagar ni un euro más por recibir el equipo en nuestra casa.

El plazo de entrega estimado es de entre uno y dos días laborables y es un producto que podemos pagar hasta en tres cuotas sin intereses gracias al servicio de financiación ofrecido por Worten.

Rendimiento, calidad y garantía

Si entramos en detalle sobre la configuración que ofrece este modelo en oferta hay que empezar diciendo que es un equipo impulsado por un procesador Intel Core i3 que ofrece una velocidad de 3,6 GHz y que cuenta con una arquitectura de cuatro núcleos.

Un chip que además está acompañado de una memoria RAM de 8 Go, tarjeta graphique AMD Radeon Pro 555X avec 2 Go de mémoire dédiée et une unidad de estado sólido o SSD de 256 Go. Un disco que ofrece un buen espacio para almacenar todos nuestros archivos y que ofrece altas velocidades en la lectura, escritura y transferencia de archivos, lo que favorece aún más su rendimiento.

La pantalla de este Apple iMac tiene una diagonal de 21,5 pulgadas y ofrece una resolución de 4096 x 2340 pixels, lo que le convierte en un completo All in One para trabajar, ver películas o disfrutar de juegos en alta calidad. Las medidas exactas de este equipo son 64×22,6×54 cm y tiene un peso de 5,44 kilogramos, lo que nos permite colocarlo fácilmente en cualquier escritorio por pequeño que sea.

En el apartado de connexion, hay que indicar que este iMac dispone de WiFi y Bluetooth, pero además tiene ranura para tarjetas de memoria externas SDXC, cuatro puertos USB, dos puertos Thunderbolt, conector Ethernet RJ45 y toma de auriculares mini jack de 3,5 mm. Par supuesto, viene acompañado de ratón, el Magic Mouse 2 de Apple, y teclado Magic Keyboard.