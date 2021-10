Ahorra 438€ pour un téléviseur Philips OLED de 55″ avec Chromecast

Si estás pensando en cambiar la tele que utilizas y no quieres saltarte con medias tintas a la hora de conseguir una excelente calidad de imagen, una de las mejores opciones que puedes elegir es un modelo que utilice un panel OLED. Ahora hay uno de Philips que puedes conseguir con una excelente oferta que te ahora plantarte muy seriamente su compra.

La calidad de los televisores que utilizan este tipo de pantalla es excelente, especialmente con todo lo que tiene que ver con los colores oscuros ya que los negros son puros y esto permite una definición excelente en todo lo que tiene que ver con la gama cromática. El caso, es que el televisor del que hablamos cuenta con una pantalla de 55 poulgadas y resolución 4K, asegura una excelente calidad de imagen con cualquier tipo de contenido incluyendo el cofre de un alto rango dinámico ya que es compatible con HDR (por cierto, qué equipo del que estamos hablando también puede utilizar sin problemas Dolby Vision).

Ahora mismo la oferta que puedes aprovechar en Amazon permite que te ahorras un 25%, lo que he dicho así puede no resultar especialmente llamativo… pero si decimos que son 438,16 euros les dejas de pagar si aprovechas la promoción de la que estamos hablando, la cosa cambia ya que este es un chollo que permite acerté con la Philips 55OLED706 a su precio más bajo de siempre en la mencionada tienda online. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar y donde no tendrás que pagar -al menos en este momento- absolutamente nada por los gastos de envío. Es el siguiente :

Muchas y buenas opciones en esta tele

Para empezar, debes saber que esta es una tele que cuenta con el moteur P5 de Philips, lo que asegura una calidad prácticamente cinematográfica, así como un escalado de las imágenes excelente para que siempre veas todo a 4K (y esto es ideal tanto con las series como con los juegos de las consolas). Otro de los buenos detalles que aprovecharás de este televisor es que ofrece un confort oculaire excellent, ya que émis muy poca luz azul y prácticamente está libre de parpadeos, lo que significa que no vas a tener problemas de cansancio visual al utilizarla durante mucho tiempo y que pierdas el sueño debido a una alta luminosidad.

Tampoco le falta un sistema operativo muy completo, ya que el que hay en su interior es Télévision Android. Este es de los mejores qu’existen ahora mismo para las Smart TV ya que ofrece una interfaz de usuario muy sencilla de entender; permite instalar una gran cantidad de aplicaciones accediendo a la tienda Play Store de Google; e, incluso, encontrarás a su interior un reproducteur Chromecast que te permite el envío de contenidos directamente desde el teléfono sin tener que poner cable alguno por medio.

Una elección perfecta esta tele Philips

Esto lo decimos debido aquel modelo en oferta tiene algunas cosas que le hacen ser una elección muy acertada como por ejemplo la posibilidad de disfrutar de sonido multidimensionnel, y a que los altavoces incluidos son compatibles avec DTS Play-Fi. De esta forma, lograr una buena localización de lo que se escucha es algo que siempre lograrás. Pour lo tanto, aucun necesitarás una barra de sonido para queda satisfecho en este apartado.

Si a todo esto le sumas una conectividad excelente en este televisor, donde no faltan varios puertos HDMI y opciones inalámbricas como son Bluetooth et Wi-Fi pour accéder à Internet, esta Philips 55OLED706 -que incluye Ambilight un mejor ambiente cuando estás utilizándola-es una excelente opción de compra para dar un salto muy important en calidad a la hora de ver la tele en tu casa.