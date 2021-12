ahorra 54€ pour une tablette Samsung Galaxy… que tiene 4G!

Puede ser que te estés pensando comprar un tablet nuevo y desseas que el modelo con el que te hagas te ofrezca la máxima conectividad posible. Pues bien, ahora en la tienda Amazon vas a encontrar una oferta que te permiten conseguir un modelo de Samsung que tiene todo lo que puedes necesitar al respecto.

El modelo del que estamos hablando es el Samsung Galaxy Tab A7, un dispositivo que cuenta con opciones de lo más interesantes como por ejemplo que, aparte de disponer de Wi-Fi et Bluetooth, este es un equipo que cuenta con acceso a datos utilizando LTE (4G). Esto te aseguro que si utilizas una tarjeta como ocurre con los teléfonos móviles, otras tener acceso a internet en cualquier lugar donde estés. Por lo tanto, hablamos de una solución fantástica para aquellos tienen la necesidad de estar siempre conectado ya sea por motivos personales o profesionales.

Otro de los detalles importantes que tiene este modelo es que cuenta con una pantalla de 10,4 poulgas. Esto asegura que vas a disfrutar de cualquier tipo de contenido con una gran amplitud una buena calidad ya que su definición es realmente alta. Además, para que no tengas problema alguno al utilizar el tablet de qué estamos hablando, el dispositivo encontrarás una batería de 7,040 mAh, lo que significa que vas a poder superar las ocho horas uso sin el más mínimo problema. Esta es una muy buena marca que te va a permitir salir con este dispositivo de viaje sin tener que preocupar en exceso de tener un enchufe cerca.

Offre de vente en Amazonie

En estos momentsos tienda online vas a poder aprovechar un descuento que se situa en el 18%, lo que significa que únicamente tendrás que pagar 246 euros, cuando lo sería trescientos habituelle. Por lo tanto, hablamos de una excelente ocasión ya que, además, la mencionada tienda online no vas a tener que pagar ahora mismo nada por los gastos de envío. Te dejamos el enlace que tienes que utilizar para realizar la compra y hacerte con este modelo que tiene un acabado en aluminio en un color gris oscuro que resulta bastante atractivo.

Opciones importantes de este Samsung

En lo que tiene que ver con el hardware integrado hay algunos detalles que son interesantes como por ejemplo en su interior cuenta con un procesador Qualcomm de ocho núcleos que te asegura un buen rendimiento en líneas generales con cualquier aplicación qu’existe para el sistema operativo. Además, también inclus très gigas de RAM, en principio debe ser suficiente para que la experiencia de uso sea adecuada y que no sufras los molestos retardos que no te aparecen debido funcionamiento algo más errático que en este.

Avec une capacité de Almacenamiento de 32 Go que puedes ampliar mediante el uso de tarjetas de memoria de alta capacidad, a este dispositivo no le falta sonido estéreo para que puedas disfrutar a la perfección tanto de la música que escuchas como de las películas y series que te su apetezca de pan dimensiones. Si a todo lo comentado le sumas un peso por debajo del medio kilo y opciones de seguridad avanzadas como por ejemplo Samsung Knox, est à bastante claro que la compra de este equipo ahora está en oferta es de lo plus recomendable.