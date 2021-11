Ahorra 750€ pour une Smart TV OLED de Sony avec Chromecast

Si llevas un tiempo pensando comprar un nuevo televisor para el salón de casa de gran tamaño y que te ofrezca una gran calidad de imagen, es posible que estés buscando alguna oferta con la que poder ahorrar un dinerillo. En ese caso, ahora tienes la gran oportunidad de conseguir una fantástica Smart TV OLED de Sony con un descuento que no te vas a creer.

Se trata de un flamant televisor Sony Bravia con panel de 65 pulgadas et une résolution 4K capaz de ofrecer una experiencia de cine sin salir de casa. Un modelo impulsado por el potente Processeur X1 Ultimate de Sony, capaz de mejorar el contraste y claridad de todo lo que vemos en el televisor y que analiza cada una de las imágenes para mostrarlas con colores lo más naturales y precisos posibles.

Expérience de cinéma sin salir de casa

Un procesador que analiza y procesa cada contenido que reproducimos para mejorarlo y mostrar imágenes siempre en alta resolución independientemente del origen y calidad de los mismos. Por lo tanto, no debemos preocuparnos nunca más por ver contenidos en 4K.

Esta Smart TV OLED de Sony ofrece un gran ángulo de visión que permite ver la televisión desde los lados y tener la misma experiencia que si lo hacemos justo de frente a la pantalla. Su panneau OLED cuenta con éclairage automatique y es capaz de mantener la máxima calidad de imagen y colores veas la tele desde donde la veas.

Para que la experiencia sea complete, esta Smart TV OLED Sony Bravia KE65A8P es un modelo que cuenta con el sistema Surface acoustique L’audio, con el que la propia pantalla se convierte directamente en el altavoz. Un système innovateur capaz de crear un sonido increíble y completemente s’envoler y con el que nos podremos sentir en todo momento en el centro de cada acción. Además, gracias al caisson de basses intégré en la parte posterior del televisor, es posible escuchar un sonido mucho más dinámico y con unos graves perfectos.

A nivel de diseño, esta Smart TV OLED dispone de un cuerpo intégral y delgado con marcos metálicos muy estrechos para que nos concentremos en la imagen y no en el televisor. La connexion avec l’organisateur de câbles, la connexion avec l’assistance de Google et la compatibilité avec Alexa. Un téléviseur avec un système d’exploitation Android TV qui offre un système rapide, seguro et intuitif pour accéder à un montón de aplicaciones y juegos para disfrutar de todos ellos desde nuestro televisor y compatible with Chromecast.

Descuentazo pour la Smart TV OLED Sony KE65A8P

Si hasta aquí este modelo te ha parecido atractivo, entonces espera a saber su precio. Concretamente, el precio de esta Smart TV OLED Sony Bravia KE65A8P es de 2649 euros, pero hora es posible conseguirla en Amazon con un increíble descuento del 28%. Esto supone un sorprendente ahorro de 750 euros, que será la cantidad que tendremos que pagar de menos si realizamos el pedido mientras dure la oferta.

Por lo tanto, el precio final en oferta para este televisor es de 1899 euros, mientras que el plazo de entrega de entre dos y tres días hábiles.