Ahorra hasta 100€ avec le prix d’une télé incroyable TLC QLED

A todos nos gusta, en mayor o menor medida, disfrutar de nuestras series y películas favoritas en la mayor calidad posible. Por suerte, ahora esto es más sencillo que nunca gracias a la variada oferta de televisiones que encontramos en el mercado, como la CCM QLED que hoy tenemos la suerte de presentaros a un precio de escándalo.

Sin lugar a dudas, TLC es una de esas marcas de toda la vida que cuentan con el cariño y las buenas opiniones de todos los consumidores. Algo que se han ganado a pulso gracias a un trabajo meticuloso ya unos productos que siempre viene acompañados de una calidad sin mácula. Así que, ya sabéis, si estáis pensando en renovar vuestra tele, el modelo que os traemos en este artículo es un must.

Ve la tele como nunca antes

Le modèle TCL QLED 55C722 es uno de esos que no pueden faltar en una casa de cinéfilos. Sus 55 pulgadas y su resolución 4K la convierten en un aparato verdaderamente imprescindible si lo que buscamos es disfrutar de cualquier contenido multimedia in the máxima calidad posible. Y vaya si lo consigue.

Su tecnología 4K HDR Pro nos permitirá disfrutar un increíble contraste y de una variada gama de colores intentos y vibrantes. Además, su HDR multiformato nos ofrece un HDR extraordinario sin importar cual sea su fuente de origen.

Pero no todo es imagen en esta tele, ya que también dispondremos de una calidad de sonido que convierte a este modelo en algo único en su especie. En este apartado, la TLC QLED 55C722 cuenta con technologie Dolby Atmos y un sistema de sonido 2.1 de Onkyo, a través de los cuales obtendremos una experiencia sonora muy similaire a la de una sala de cine.

Para terminar, no podemos olvidarnos de mencionar que esta TV viene con el assistance de Google et Alexa integrados, para ofrecernos una mayor comodidad en su manejo. Además, gracias a su sistema operativo Android tendremos acceso a aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime et beaucoup plus. Como podéis ver, estamos ante una de las mejores televisiones QLED de todo el mercado.

Pas de dejes pasar esta promoción

Como sabéis los que nos soléis seguir, en Topes de Gamas nos gustan los productos que cumplen aquello de »bueno, bonito y barato». Desde luego, buena y bonita ya hemos demostrado que es y con creces. Pero es que también es realmente barata.

Por normal general, su precio de salida suele orbitar entre los 579 euros, que no está nada mal. Sin embargo, ahora mismo puede ser nuestra bastante más barata gracias a una imperdible oferta que encontramos in the página web de MediaMarkt. De esta forma, podremos ahorrar un total de 101 euros, lo que se traduce en un prix final de 478 euros.

La verdad es que se trata de una oferta prácticamente inmejorable, por lo que os recomendamos que no esperéis más tiempo para aprovecharla o, de lo contrario, nos arrepentiremos un buen tiempo. Porque ofertas como esta no se pueden dejar escapar.