Ahorra hasta 150 euros dans la compra de este potente horno Beko

Si hablamos de los grands fabricants de electrodomésticos de cocina, tenemos que mencionar obligatoriamente a Beko. Oui que esta marca se ha ganado a pulso la confianza de consumidores y expertos, gracias a un trabajo bien hecho ya unos productos de altísima calidad.

Este Beko es capaz de hacer todo

El modelo que hoy nos ocupa es un Beko S0429117. Este horno multifunción se encuentra entre los más potentes del mercado. Algo totalmente normal si tenemos en cuenta su increíble potencia de 2500 W, la cual hará que ningún plato se nos pueda resistir.

En cuanto a su tamaño, este Beko tiene unas dimensions de 63 x 80 x 72,5 cm. Pero, quizás, lo más increíble lo encontramos en su capacidad, ya que cuenta con hasta 80 litres. Esto nos permitirá cocinar prácticamente cualquier tipo de alimento, sin tener que preocuparnos de su tamaño.

Otra de las cualidades de nuestro protagonista de hoy es lo fácil de limpiar que es. Su matériel principal es el acero inoxidable, lo cual, sumado a su système intégré de limpieza, nos facilitará hasta el extremo esta tarea que, siendo sinceros, a ninguno nos gusta llevar a cabo.

Pour finir, aucun podemos olvidarnos de mencionar sus funciones grill control y touch control, que nos permitirán exprimir al máximo este electrodoméstico de forma rápida, fácil y cómoda. Además, cuenta con una classification énergétique de classe A, lo que se traduce en un ahorro muy significativo de nuestra factura de la luz a finales de cada mes.

Un prix d’escándalo

Como veis, con este horno Beko S0429117 fils todo facilidades. Pero esta facilidad también la podemos encontrar a la hora de realizar nuestra compra. Ahora, gracias a Amazon, podemos aprovechar una oferta más que jugosa de hasta un 39% de descuento a través de su páginas web. Pero, ¿cómo se traduce esto a cifras?

Pues bien, el precio de venta recomendado de este producto suele rondar los 385 euros. Sin embargo, si aprovechamos este ofertón, nos lo podremos llevar a casa pour bronzer en solo 235 euros. Qué os parece? Pas d’está nada mal, verdad?

Y aquí no acaba la cosa, ya que para mayor comodidad, podéis financiar al 0% la compra de este horno para así pagarlo en cuatro cuotas de 58 euros cada una. De esta forma tendréis hasta 90 jours para poder pagarlo al completo algo que, en fechas de tanto despilfarro económicos y compras como estas en las que estamos, se agradece más que nunca. Y todo ello con la confianza que marcas como Amazon y Beko siempre nos ofrecen. Así que, ya sabes, no esperes más y haz tu compra para no quedarte sin esta oferta, que luego nos arrepentimos de haberla dejado escapar.