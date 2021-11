Ahórrate 100€ por un potente portátil Lenovo y con envío gratis

A la hora de comprar un ordenador portátil, son muchos los que esperan el momento de conseguir uno de gran calidad al mejor precio posible. En ese caso, acudir a Amazon es una gran idea, ya que en muchas ocasiones podemos encontrar ofertas irresistibles. Pues bien, en estos momentos, una de las ofertas a destacar es la de este portatif Lenovo ThinkPad E15, un modelo que ofrece un gran rendimiento y que ahora podemos conseguir a un precio de escándalo.

En muchas ocasiones, pecamos de querer comprar equipos que nos ofrecen mucho más de lo que necesitamos, y esto supone al final gastar más dinero del que deberíamos. Sin embargo, si tienes bien claro el uso que le vas a dar a tu portátil y eres una de esas personas que no necesitas un equipo que requiera de un hardware especial para ejecutar ciertos programas más exigentes o videojuegos potentes, seguro que este portát con tus expectativas a la perfección.

Buen rendimiento al mejor precio

Se trata de un equipo que está impulsado por un processador Intel Core i5-10210U de décima generación que está acompañado de una memoria RAM de 8 Go DDR4, por lo que vamos a poder ejecutar todo tipo de tareas y tener varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo sin que esto suponga un problema important en el rendimiento del equipo.

Para el almacenamiento de todos nuestros archivos y la instalación del sistema operativo y de otras aplicaciones, este portátil Lenovo cuenta con una unidad de estado sólido o SSD de 256 Go de capacité. Espacio más que suficiente para guardar todo lo que queramos y que además, ofrece altas velocidades de lectura y transferencia de datos.

La pantalla de este Lenovo ThinkPad E15 es de 15,6 poulgadas, ofrece una resolución Full HD 1920×1080 pixels, un brillant de 250 nits y sistema antirreflejos. La tarjeta gráfica es una Intel UHD Graphics integrada en la placa base mientras que el sistema operativo encargado de gestionar todo este hardware no es otro que Windows 10 dans l’édition Pro de 64 bits.

Si además somos de los que nos preocupa la privacidad y seguridad de los datos almacenados en nuestro equipo, este portátil Lenovo dispone de un chip TPM 2.0 independientemente que añade un nivel más de seguridad a la hora de proteger toda nuees com información, as al equipo, uso de la webcam, etc. Oui que también es un portátil que cuenta con lector de huellas incorporado.

Ahorra 100€ en el portátil Lenovo ThinkPad E15

El precio de venta recomendado para este portátil Lenovo es de 799,99 euros, un precio bastante ajustado de primeras para las características que ofrece, pero que ahora podemos conseguir a un precio más bajo gracias a la oferta que encontramos en Amazon.

El gigante de las compras online a aplicado un 13% de descuento en este modelo, lo que supone un ahorro de 100 euros sobre su precio original. Es decir, su precio final en oferta es de tan seul 699 euros. El plazo de entrega es de tan solo un día y ofrece entrega en casa de forma totalmente gratis.