AHRR réalise une autre première ! Curiethérapie par plaques au Ruthénium indigène de BARC

Pour la première fois dans l’histoire de l’hôpital des forces armées, la curiethérapie par plaque a été réalisée avec succès au début du mois à l’hôpital Army Hospital Research and Referral (AHRR), à New Delhi. Et cela a été possible en utilisant la première plaque indigène de Ruthénium 106 du Bhabha Atomic Research Center (BARC).

Selon l’armée indienne, « l’hôpital R&R est devenu le deuxième hôpital public du pays à atteindre cet objectif et va bénéficier à l’avenir aux patients en oncologie oculaire. Cette thérapie au R&R est destinée aux forces armées indiennes et grâce à cette procédure, leurs yeux peuvent être sauvés et leur vision préservée.

Et d’ajouter : « Pour la première fois, cette procédure a été réalisée avec succès dans le département des yeux de l’AHRR. En fait, très peu d’instituts gouvernementaux en Inde disposent d’installations pour cette procédure dans le pays. »

En savoir plus sur la thérapie

La curiethérapie en plaques est une radiothérapie sophistiquée et localisée pour le traitement du rétinoblastome récurrent, car elle fournit un traitement ciblé du cancer de l’œil sans endommager la structure normale environnante.

Au fil des ans, la ligne de traitement pour les tumeurs oculaires a subi d’énormes changements et maintenant les patients préfèrent les technologies mini-invasives à l’énucléation traditionnelle.

Pour les tumeurs oculaires, l’objectif principal est d’abord de sauver le patient et l’étape suivante est de sauver l’œil et de préserver au maximum la vision.

La percée chez AHRR

Cette procédure nouvelle et sophistiquée a été réalisée sur un garçon de 4 ans plus tôt ce mois-ci dans le cadre de la recherche et de l’orientation de l’hôpital de l’armée. Il avait perdu son œil gauche à cause d’un rétinoblastome et ne répondait pas à la chimiothérapie et son œil droit était également affecté. Le patient risquait de perdre la vue malgré plusieurs cycles de chimiothérapie et de cryothérapie.

Les efforts de ceux qui sont derrière la thérapie

Cette thérapie a été effectuée en collaboration avec le service de radio-oncologie et sous la supervision du chef de service (HOD) d’ophtalmologie AHRR, du colonel SK Mishra, du lieutenant-colonel d’oncologie oculaire Sonali Vinay Kumar.

Et cela n’aurait pas été possible sans le lieutenant-colonel Ashok Kumar, de l’unité de radio-oncologie HOD et le scientifique Dr Manoj K Semwal qui a joué le rôle le plus critique – il a acheté la première plaque indigène de ruthénium 106 du centre de recherche atomique Bhabha (BARC).

“C’est grâce aux efforts du commandant, du commandant adjoint et du département d’anesthésie du HOD que cette installation de l’AHRR a été ouverte”, a déclaré l’armée indienne.

