Ahtletics et Rangers ajoutent 19 points dans un match à haut score

23/06/2021 à 08:07 CEST

Le joueur de troisième but Matt Chapman et le frappeur désigné Ramón Laureano ont chacun frappé deux points de circuit au cours des deux premières manches et les Oakland Athletics ont battu les Texas Rangers 13-6. Chapman (9) a envoyé le ballon à la rue en première manche avec un coureur dans le chemin, tandis qu’en deuxième manche c’était au tour de Laureano (13 ), qui a frappé l’arrière contre le relais Bret de Geus, avec un coureur sur la route

La victoire a été attribuée au partant Cole Irvin (5-7) en cinq manches. La défaite des Rangers a été emportée par le partant Taylor Hearn (2-2) en deux manches.

Anges vierges géants

Le joueur de troisième but vénézuélien Wilmer Flores et le gardien Mauricio Dubón ont chacun frappé des circuits et Les Giants de San Francisco ont battu les Angels de Los Angeles 5-0. Flores (7) a envoyé le ballon vers le fairway dans la première manche en surmontant le streamer du starter Andrew Heaney, avec un coureur sur le chemin, tandis que Dubón (5) a également poursuivi Heaney et a sorti le ballon du terrain dans le deuxième épisode, seul .

La victoire a été attribuée au partant Anthony DeSclafani (8-2) en sept manches. Pour les Angels, la défaite a été portée par Andrew Heaney (4-5) en six manches.

Long Jr. frappe un home run dans la victoire des Mariners

Ranger Shed Long Jr. a frappé une balle à quatre voies pour aider les Mariners de Seattle, qui ont battu les Rockies du Colorado 2-1 en match de série interligues. Dans la huitième manche, Long Jr. (2) a effectué un tour complet tout en poursuivant les lancers de Tyler Kinley de plus près, sans coéquipiers devant.

La victoire a été créditée au relais Paul Sewald (4-2) en un seul épisode. Pour les Rocheuses, la défaite a été remportée par Kinley (1-2) en une manche.

Hendricks lance solide et avec trois coups de circuit de soutien bat les Indiens

Le partant Kyle Hendricks a travaillé six manches complètes et, avec le soutien de trois circuits à la maison, a mené la victoire de les Cubs de Chicago, qui ont battu les Indians de Cleveland 7-1 en match de série interligues. Hendricks (10-4) a accordé quatre coups sûrs et retiré cinq frappeurs sur des prises en route vers la victoire.

A la batterie, le receveur vénézuélien Wilson Contreras (12) a envoyé le ballon dans la rue en huitième manche, sans coéquipiers devant. Le Vénézuélien a vaincu la banderole de Trevor Stephan alors que le lanceur avait pris les deux premiers retraits de la manche. Le joueur de troisième but Patrick Wisdom (10) et le joueur de premier but Kris Bryant (14) ont également frappé des circuits pour les Cubs.

Les Indiens ont perdu contre le partant Eli Morgan (0-2) en cinq manches.

Devers fait la différence pour les Red Sox

Le joueur de troisième but dominicain Rafael Devers a doublé en 11e manche, a produit le point gagnant et a réussi un groupe de quatre touchés pour les Red Sox de Boston, qui ont battu les Rays de Tampa Bay 5-4. En début de 11e manche, Devers a doublé au premier but et a inscrit deux touchés, dont celui qui a scellé la victoire de Boston. Devers a poussé l’arrêt-court Xander Bogaerts et le coureur de pincement Connor Wong au registre pour l’ultime avance. Avec ses deux points produits, Devers atteint 60 points produits jusqu’à présent cette saison et égalise son compatriote Vladimir Guerrero Jr. pour la tête de cette section, qui ajoute également que mon nombre de touchés a produit.

La victoire a été créditée par le plus proche vénézuélien Darwinzon Hernández (2-2) en une et troisième manche.

Pour les Rays, le joueur de troisième but dominicain Wander Franco (1) a frappé un coup sûr aux quatre coins avec deux coureurs devant. La défaite est tombée sur le plus proche Pete Fairbanks (1-3) en deux manches.

Swanson marque la victoire des Braves

L’arrêt-court Dansby Swanson a frappé un circuit de trois touchés et a donné la victoire à les Braves d’Atlanta, qui ont battu les Mets de New York 3-0. Dans la troisième manche Swanson (12) a trouvé la serpentine de la relève dominicaine Yennsy Díaz, avec deux coéquipiers d’avance, et a scellé la victoire des Braves.

Sur le monticule, le lanceur qui en a profité est le partant Charlie Morton (7-3) en sept manches. Pour les Mets, la défaite a été emportée par Diaz (0-1) en deux manches avec une pénalité de trois coups sûrs, un home run et trois touchdowns.

Frazier se démarque dans la victoire des Pirates contre les White Sox

Le joueur de deuxième but Adam Frazier a frappé un retour complet et les Pirates de Pittsburgh ont défait les White Sox de Chicago 6-3 dans un match de la série interligues. En fin de troisième manche, Frazier (3) a fait sortir le ballon du terrain sans coureurs devant le partant Lucas Giolito, avec deux retraits dans l’épisode.

Sur la butte la victoire a été remportée par le relève David Bednar (1-1) dans un tiers d’épisode.

Pour les White Sox, le frappeur désigné cubain Yasmani Grandal (11) a réussi un retour complet en septième manche menant deux coureurs devant. Grandal a frappé le partant Tyler Anderson des quatre coins, avec deux retraits en manche, sur la clôture du champ central.

La défaite a été emportée par le relève Garrett Crochet (2-4), qui a accepté une pénalité de quatre coups sûrs et quatre points.

Naquin était parfait avec la batte et a sauvé les Reds contre les Twins

Le voltigeur de gauche Tyler Naquin a parfaitement terminé avec le bâton et son soutien offensif a été décisif pour son équipe, Les Reds de Cincinnati gagneront le match 10-7 contre les Twins du Minnesota. Naquin était 4 sur 4 avec un circuit de trois points qui a brisé l’égalité en neuvième manche juste après que l’enclos des releveurs tacheté de Cincinnati ait perdu une avance de cinq points. La victoire a aidé les Reds à briser une séquence de cinq défaites consécutives.

Le releveur Amir Garrett a réalisé son quatrième arrêt en six occasions avec un neuvième sans but après que ses coéquipiers Art Warren, Lucas Sims et Tejay Antone aient trébuché sur un huitième des cinq points des Twins, mettant ainsi fin à leur séquence de cinq victoires consécutives. .

Le voltigeur Max Kepler a frappé un circuit de deux points, également le ranger, qui a couvert le colis de gauche, Trevor Larnach, a ajouté un seul tir et Alex Kirilloff a égalé le double de deux points contre Antone (2-0), mais le droit dans son premier match en retrait de la liste des handicapés, il s’est rallié pour marquer les deux derniers “outs” de la manche.

Le receveur Tucker Barnhart a réussi un circuit et a obtenu trois points produits et le frappeur désigné Jesse Winker a réussi un doublé de deux points pour les Reds, dont la MPM de relève (5,70) est la pire des majeures. Les blessures ont eu un impact là-dessus, sans aucun doute, et le manager des Reds, David Bell, n’a pas semblé dérangé par la façon dont il a vu ses releveurs lancer le ballon ces derniers temps.

Après avoir remporté une victoire en 12 manches lundi soir qui a duré 5 heures et 14 minutes, la plus longue des tournois majeurs cette année, les Twins ont connu des problèmes dans l’enclos des releveurs. Alex Colomé a accordé trois points en huitième, bien que la deuxième erreur défensive de son compatriote, le joueur de troisième but Miguel Sanó, en ait rendu deux impurs. Ensuite, son compatriote lanceur dominicain Hansel Robles (3-4), qui a été l’une des meilleures options de relève de l’équipe, a eu des problèmes avec un doublé avec un retrait du voltigeur de droite Nick Castellanos et a frappé le joueur de premier but Tyler Stephenson avec un lancement.

Puis est venu le douzième home run de Naquin de la saison, qui a été celui qui a condamné le triomphe des Reds qui ont pu rentrer chez eux sans la pression d’avoir prolongé leur séquence de défaites à six.

Le partant Wade Miley a également donné aux Reds un autre bon départ, avec deux points autorisés sur un circuit de Ryan Jeffers en sept manches autrement faciles. Jeffers a été le receveur des 12 manches du match marathon de lundi et s’est de nouveau replié derrière le marbre mardi alors que les Twins tentaient de se débarrasser de la mauvaise nouvelle de la fracture de la main gauche du joueur de champ central Byron Buxton.

Greinke prolonge la séquence de victoires consécutives d’Astros à neuf

Le partant Zack Greinke a travaillé 7 1/3 manches, le Ranger Myles Straw a frappé un circuit et a produit deux points, et Les Astros de Houston ont battu les Oriols de Baltimore 3-1. Avec leur plus longue séquence de séquences depuis 10 matchs en mai 2019, les Astros détiennent le meilleur record de la Ligue américaine (45-28). Houston a remporté sept séries consécutives après avoir remporté les deux premiers de cette série de trois matchs. La victoire des Astros leur donne un total de neuf d’affilée.

Greinke (8-2) a accordé un point et cinq coups sûrs avec quatre retraits au bâton et un but sur balles. Le partant a affronté les Oriols pour la première fois depuis 2010, le droitier de 37 ans permettant à un seul porteur de ballon de passer la deuxième base et réduisant sa MPM à 3,56.

Straw (2) a frappé de plein fouet dans le deuxième épisode, en solo.

Pour les Oriols, la défaite a été emportée par le partant Jorge López (2-9) en six manches et une troisième. Baltimore a perdu 12 des 13 et détient le pire record de l’AL 23-50.

Gomes mène la victoire des Nationaux

Le receveur brésilien Yan Gomes a frappé un simple run-RBI de la différence à les Nationals de Washington, qui ont battu les Phillies de Philadelphie 3-2. Gomes a marqué au centre du terrain dans la troisième manche et a amené le ranger dominicain Juan Soto au registre, qui a frappé le buzzer avec le point gagnant.

La victoire a été attribuée au partant Max Scherzer (6-4) dans un effort de cinq manches. Les Phillies ont perdu contre le partant Zack Wheeler (5-4) en trois manches.

Taylor conduit la victoire des Royals

Ranger Michael Taylor a frappé un single RBI de carrière pour le les Royals de Kansas City gagnent 6-5 contre les Yankees de New York. À la huitième manche, Taylor a frappé un simple au champ central et a réalisé le dernier point de différence pour le neuvième de Kansas City.

La victoire sur la butte a été créditée par le soulagement de Jake Brentz (2-0) dans un épisode. Les Yankees ont perdu contre le releveur Jonathan Loaisiga (7-3) dans les deux tiers de la manche.

Le Cubain Gurriel Jr. enchaîne avec un doublé la victoire des Blue Jays

Ranger cubain Lourdes Gurriel Jr. a frappé un doublé RBI pour la série gagnante de les Blue Jays de Toronto, qui ont battu les Marlins de Miami 2-1, dans un match de la série interligue. En début de neuvième manche, Gurriel Jr. a doublé au champ gauche et a poussé le joueur de troisième but Cavan Biggio au buzzer avec le point gagnant.

Le joueur de premier but du premier but de la Ligue majeure de baseball RBI Vladimir Guerrero Jr. a marqué le premier point des Blue Jays en sixième manche. Guerrero Jr. a 60 points produits, tout comme son compatriote Rafael Devers des Red Sox de Boston. Sur le monticule, la victoire a été remportée par le soulagement Tim Mayza (2-1) en un seul épisode.

Pour les Marlins, le ranger dominicain Jesús Sánchez (2) a fait rebondir le ballon hors du terrain en deuxième manche, sans coureurs devant, tout en chassant les lancers du partant Ross Stripling. La défaite a été portée par le plus proche dominicain Yimi García (3-6) dans un épisode.

Schoop mène la victoire des Tigers sur les Cardinals

Le joueur de deuxième but Jonathan Schoop a frappé un circuit de trois points et a mené le Tigres de Détroit à une Victoire 8-2 contre les Cardinals de Saint-Louis dans un match de la série interligues. Schoop (14) a sorti le ballon du terrain en quatrième manche pour retrouver les lancers du partant cubain Johan Oviedo, avec deux coéquipiers en circulation.

Sur le monticule, le triomphe a été crédité par le soulagement de Kyle Funkhouser (1-0) en une et troisième manche. Pour les Cardinaux, Oviedo (0-3) a emporté la défaite au travail des trois et deux tiers.