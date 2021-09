AI Anywhere : étendre l’intelligence artificielle à l’ensemble de l’entreprise

Balakrishna DR Portrait

Par Balakrishna DR

Les meilleurs cas d’utilisation de l’IA au cours de la dernière année ont été trouvés dans la lutte contre les effets de la pandémie. L’industrie de la santé a développé de nombreuses applications d’IA pour un diagnostic plus rapide, prévoir la propagation et le schéma de la maladie, suivre les personnes et leur rétablissement, développer des médicaments, des vaccinations et gérer la logistique.

Les chaînes d’approvisionnement et les entreprises de vente au détail ont utilisé l’IA et l’automatisation cognitive pour surmonter les menaces de Covid-19, alors que les consommateurs étaient confrontés à des défis importants pour passer du mode physique au mode en ligne. Outre les soins de santé et la vente au détail, des entreprises de toutes formes et tailles dans plusieurs secteurs ont adopté l’IA pour rechercher une productivité plus élevée et une expérience client améliorée. Cependant, la gestion de l’intégralité de la charte d’une organisation devient difficile car l’IA imprègne une multitude de fonctions. La plupart des entreprises qui adoptent l’IA ne la pilotent ou ne l’utilisent que pour quelques processus métier spécifiques. La mise à l’échelle de l’IA implique d’aller au-delà des preuves de concept pour mettre en œuvre et activer l’IA dans les processus opérationnels d’une organisation. C’est aussi une question d’accessibilité : n’importe qui au sein d’une organisation peut utiliser et accéder à l’intelligence pour améliorer le processus de travail. Des études montrent qu’une mise à l’échelle efficace de l’IA peut augmenter le retour sur investissement jusqu’à trois fois.

Que peuvent faire les organisations pour étendre l’IA à l’échelle de l’entreprise ?

La réalisation de l’IA à l’échelle de l’entreprise implique plus que la simple mise en œuvre de la technologie.

Définissez votre stratégie d’IA : les entreprises doivent procéder à une évaluation de la maturité de l’IA et de l’automatisation dans plusieurs dimensions pour parvenir à une stratégie d’IA bien définie. Ils doivent définir une approche structurée pour découvrir, développer et démocratiser la technologie dans l’ensemble de l’entreprise, alignée sur leurs objectifs commerciaux et leur vision.

Stratégie de données : une stratégie de données robuste qui définit la vision pour l’identification, la capture, le stockage, la gestion, le partage et l’utilisation des données est cruciale pour faire évoluer l’IA. Pour que l’IA fournisse le résultat souhaité, la disponibilité, la pertinence et l’exactitude des données sont essentielles.

Co-innover avec des partenaires : les organisations peuvent explorer de nouvelles opportunités grâce à une collaboration externe alignée sur les priorités de l’entreprise.

Préparez les gens : pour réussir à intégrer l’IA dans la culture de l’entreprise, les organisations doivent requalifier/améliorer les compétences de leur main-d’œuvre et sensibiliser leurs clients à l’IA.

Plateformes technologiques pour les solutions d’IA : pour faire évoluer l’IA, les entreprises peuvent développer avec succès des plateformes cloud standardisées qui permettent aux développeurs d’accéder rapidement et facilement aux piles de matériel et de logiciels d’IA. Cela les aiderait à créer des solutions intelligentes qui fournissent des processus commerciaux axés sur l’IA aux entreprises.

Cadre éthique pour faire évoluer l’IA de manière responsable : sans une utilisation éthique et responsable, les solutions construites avec l’IA peuvent fonctionner techniquement mais peuvent ne pas apporter la confiance. Une stratégie de gouvernance de l’IA pour concevoir, développer et déployer l’IA de manière responsable est un must.

Alors que la capacité d’exploiter et d’opérationnaliser l’IA est de plus en plus essentielle à la croissance et à la différenciation sur le marché en évolution rapide d’aujourd’hui, la compréhension des techniques et technologies d’IA émergentes permet une adoption réussie. Les entreprises doivent adopter une approche globale et une feuille de route pour faire évoluer l’IA de niveau entreprise afin de répondre à l’évolution des attentes des entreprises au milieu de cette crise mondiale.

L’auteur est SVP – Chef de pratique, IA et automatisation et énergie, services publics, services, segments de la communication et des médias, Infosys

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.