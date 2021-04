Ai-je besoin de PlayStation Plus pour jouer au multijoueur en ligne?

Meilleure réponse: Oui et non. Cela dépend des jeux auxquels vous jouez et si vous jouez à ces jeux sur PlayStation Now. La règle générale est que vous aurez besoin de PS Plus pour jouer en multijoueur en ligne à moins que le jeu ne soit gratuit.

À quels jeux puis-je jouer en ligne sans PS Plus?

Seuls les jeux gratuits peuvent être joués en ligne sans PlayStation Plus. Heureusement, de nombreux jeux les plus populaires aujourd’hui, comme Genshin Impact, Fortnite, Apex Legends, Call of Duty: Warzone, et plus encore, sont gratuits. Vous pouvez accéder à ces jeux tant que vous disposez d’une connexion Internet.

Ai-je besoin de PS Plus pour jouer à des jeux en ligne dans PS Now?

Non. Curieusement, tous les jeux de PlayStation Now peuvent être joués en ligne sans abonnement PlayStation Plus actif. Vous pouvez considérer cela comme un avantage supplémentaire d’un abonnement PS Now. Cependant, si vous souhaitez transférer vos sauvegardes de jeu PS Now de la console vers le PC pour une raison quelconque, vous aurez besoin d’un abonnement PS Plus pour le faire.

Quand PS Plus cessera-t-il de devenir une exigence pour les jeux en ligne?

On ne sait pas si Sony abandonnera PlayStation Plus comme exigence pour le jeu en ligne. Le service s’est développé bien au-delà de la connectivité en ligne et multijoueur ces dernières années, mais c’est toujours une source de revenus importante et est utilisé comme un moyen de subventionner le PlayStation Network. À moins que des changements drastiques n’abondent, je ne m’attendrais pas à ce que PS Plus disparaisse de si tôt en ce qui concerne le jeu en ligne.

La Xbox est-elle la même chose?

Jusqu’à récemment, les joueurs avaient besoin de Xbox Live Gold (l’équivalent de PS Plus) pour jouer à tous les multijoueurs en ligne sur Xbox, que le jeu soit gratuit ou non. Cela a changé et Microsoft n’a plus besoin d’un abonnement Xbox Live Gold pour jouer à des jeux gratuits en ligne, ce qui le rend plus conforme à ce que propose Sony. Vous avez toujours besoin d’un abonnement Xbox Live Gold pour jouer à la plupart des autres jeux multijoueurs.

Que faire si j’achète PS Plus et que j’annule mon abonnement?

Vous ne pouvez jouer au multijoueur en ligne que dans les jeux qui en ont besoin tant que votre abonnement est actif. Une fois votre abonnement annulé, vous ne pourrez plus accéder au mode multijoueur en ligne (sauf dans les titres gratuits).

