Ai-je besoin d’un abonnement pour une caméra de sécurité Arlo ?

Meilleure réponse: Non, les caméras Arlo ne nécessitent pas d’abonnement pour fonctionner et peuvent stocker des images localement lorsqu’elles sont associées à une station de base Arlo. Cependant, si vous vous abonnez à Arlo Smart, vous bénéficierez d’options supplémentaires de détection de mouvement alimentées par l’IA, d’un stockage dans le cloud et de zones de mouvement personnalisables.

Ce que les caméras Arlo peuvent faire sans abonnement

Arlo fabrique certaines des caméras intelligentes les plus performantes du marché, même si vous ne cherchez pas à payer un supplément pour un abonnement. Toutes les caméras Arlo peuvent se connecter à une station de base Arlo, y compris la sonnette vidéo Arlo, ce qui permet une meilleure autonomie de la batterie, une connectivité sans fil plus longue portée et l’ajout d’un stockage local. Les vidéos sont stockées sur des clés USB ou des cartes SD, selon la station de base dont vous disposez.

Si vous ne voulez pas dépenser de l’argent pour un forfait Arlo Secure chaque mois, la plupart des caméras Arlo stockent gratuitement les images localement.

Certaines caméras Arlo plus anciennes, comme l’Arlo Pro 2, sont livrées avec un plan de stockage cloud de base gratuit, qui comprend les éléments suivants :

Sept jours de stockage des enregistrements dans le cloud Assistance limitée de trois mois Limite de cinq caméras Alertes de mouvement

Arlo Secure est le moyen

Arlo a encore simplifié ses plans d’abonnement Arlo Secure en 2021 et ne propose désormais que deux options : Arlo Sécurisé et Arlo Secure Plus.

Source : Arlo

Les forfaits Arlo Secure sont conçus pour aider les clients à tirer le meilleur parti de leurs caméras Arlo, qu’il s’agisse d’une seule Arlo Video Doorbell ou d’une multitude de caméras surveillant vos locaux. Si vous n’avez qu’une seule caméra, le forfait Arlo Secure à 2,99 $ par mois est votre meilleur choix.

Les personnes qui possèdent plusieurs caméras Arlo auront deux choix : Arlo Secure ou Arlo Secure Plus. Les deux plans prennent en charge un nombre illimité de caméras, donc peu importe que vous ayez deux ou 30 caméras Arlo sur votre propriété ; ces plans sont forfaitaires.

La mise à niveau vers un plan Arlo Secure Plus dépendra si vous avez besoin de séquences stockées en résolution 4K et si une réponse d’urgence 24h/24 et 7j/7 vous serait bénéfique. Toutes les caméras Arlo n’enregistrent pas en 4K, donc la mise à niveau la plus évidente ici pour la plupart des gens serait l’avantage d’intervention d’urgence 24h/24 et 7j/7.

Quel que soit le forfait que vous choisissez, vos caméras Arlo seront améliorées avec les fonctionnalités suivantes :

Stockage cloud de 30 jours Zones de mouvement personnalisées Détection de personne/colis/véhicule/animal Notifications enrichies qui indiquent ce qu’Arlo voit à partir de votre écran de notification ou de votre écran de verrouillage et offrent des options rapides comme appeler un contact d’urgence ou activer la sirène de votre système Appeler un ami Fumée et CO2 détection de son d’alarme sur certaines caméras Prise en charge prioritaire

Qu’en est-il de l’enregistrement vidéo 24h/24 et 7j/7 ?

Source : Arlo

Cet enregistrement 24h/24 et 7j/7 ne peut être utilisé qu’avec certaines caméras Arlo – Arlo Ultra ou supérieur, Pro 2 ou supérieur, Q, Q Plus, Essential Indoor ou Baby camera – et si vous souhaitez enregistrer une vidéo 24h/24 et 7j/7, vous aurez besoin pour ajouter un forfait CVR (Enregistrement vidéo continu) à votre caméra en plus d’un forfait Arlo Smart.

Les enregistrements ne sont pas disponibles pour le téléchargement ou la sauvegarde locale ; vous devez avoir un abonnement CVR et regarder la vidéo via l’application ou le site Web Arlo. Vous aurez également besoin que l’appareil photo soit connecté à une source d’alimentation constante, car l’enregistrement 24h/24 et 7j/7 épuiserait très rapidement une batterie.

10 $/mois/caméra — 14 jours d’enregistrement dans le cloud 24h/24 et 7j/7 20$/mois/caméra — 30 jours d’enregistrement dans le cloud 24h/24 et 7j/7

Le CVR est un coût d’abonnement supplémentaire effectué en plus de l’abonnement Arlo Secure standard.

Arlo a en fait baissé le prix de ces plans au fil des ans, ce qui est un bon changement par rapport à la hausse habituelle des coûts d’abonnement que la plupart des entreprises doivent faire au fil du temps.

Notre choix

Arlo Pro 4

Aucune station de base requise.

L’Arlo Pro 4 est la dernière et la meilleure caméra d’Arlo, maintenant avec la possibilité de se connecter directement à votre Wi-Fi au lieu d’une station de base.

