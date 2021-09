Ai-je besoin d’un QR code pour aller dans les clubs vacances ?

in

Les voyages en France depuis l’Écosse se sont ouverts ces dernières semaines après que le pays a été placé sur la liste orange du Royaume-Uni, ce qui signifie que les personnes vaccinées contre le Covid n’ont plus besoin de s’isoler à leur retour.

Mais il existe encore une longue liste de règles et de réglementations que les voyageurs doivent suivre avant, après et pendant leur visite – y compris les restrictions concernant l’accès aux clubs vacances et aux restaurants en France qui sont particulièrement problématiques.

Puis-je visiter la France si je n’ai pas été vacciné ?

Les restrictions de voyage pour les personnes non vaccinées font qu’il n’est pas pratique pour la majorité des Écossais de se rendre en France sans avoir été vaccinés.

Le Royaume-Uni figure sur la liste orange de la France pour les voyages, ce qui signifie que si vous n’avez pas été vacciné deux fois, vous ne pouvez entrer que si vous avez des “raisons impérieuses de voyager”, énumérées ici.

Même si vous remplissez les conditions requises, chaque voyageur âgé de 12 ans et plus doit avoir un test PCR négatif ou un test antigénique négatif effectué moins de 24 heures avant d’embarquer dans votre transport vers la France.

Si vous avez déjà contracté le Covid-19, au lieu d’un résultat négatif, vous pouvez présenter un certificat de guérison datant de plus de 11 jours et de moins de 6 mois avant la date d’arrivée.

Vous devez également vous engager à vous auto-isoler pendant sept jours à votre arrivée.