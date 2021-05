AI militaire: le monde doit prendre du recul par rapport à la militarisation de l’IA et les grandes économies doivent montrer la voie à ce sujet

L’un des plus grands exemples de cela est la poursuite de la guerre froide en matière d’armes nucléaires et comment cela a conduit même des pays comme la Corée du Nord à acquérir des capacités nucléaires.

Dans un article paru dans Nature, Denise Garcia, professeur à la Northeaster University dans le Massachusetts, aux États-Unis, appelle l’attention du monde à se concentrer sur une «guerre froide de l’IA émergente». En mars, écrit-elle, la National Security Commission on Artificial Intelligence (NSCAI) des États-Unis a plaidé pour «l’intégration de technologies basées sur l’IA dans toutes les facettes de la guerre» afin de rester compétitive face à la Chine et à la Russie.

Comparez cela avec les lignes directrices de l’UE qui sont arrivées en janvier, qui disent que l’IA militaire «ne devrait pas remplacer les décisions et la surveillance humaines». Le NSCAI plaide contre l’interdiction d’une telle militarisation alimentée par l’IA, appelant à la place à des normes d’utilisation.

Il a fait valoir qu’une interdiction ne fonctionnera pas car on ne peut pas faire confiance aux pays pour se conformer – dans un tel contexte, quel pays aimerait que les capacités d’une nation rivale soient une épée suspendue au-dessus de sa tête? Ce que la NSCAI doit se demander, c’est, si une interdiction ne fonctionne pas, quelle est la garantie que les normes d’utilisation le seront.

Il n’y a pas de prédiction si les systèmes d’IA fonctionneront comme prévu après le déploiement; Certes, les sauts technologiques nous permettront de mieux les former, mais il y a beaucoup trop d’impondérables. En effet, la seule chose que cela mènera à la prolifération, et le monde sera contraint de faire face à une instabilité encore plus grande à laquelle il est confronté maintenant.

L’un des plus grands exemples de cela est la poursuite de la guerre froide en matière d’armes nucléaires et comment cela a conduit même des pays comme la Corée du Nord à acquérir des capacités nucléaires.

Il faut imaginer une utilisation plus humaine de l’IA, et les grandes économies du monde ont chacune un rôle crucial à jouer à cet égard. Si la pandémie a démontré quoi que ce soit, c’est qu’il faut une coopération mondiale accrue.

