AI Stock est un achat prudent après sa récente faiblesse

Débuts fin 2020, C3.ai (NYSE:IA) le stock a augmenté régulièrement dès la sortie de la porte. Mais, comme beaucoup d’autres «stocks de récits», le jeu de l’intelligence artificielle (IA) a été durement touché par la correction boursière de février. En plus de résultats trimestriels décevants, les actions de l’IA ont chuté de plus de 65% par rapport à leurs sommets.

Source: Photo de Phonlamai / Shutterstock.com

De plus, la valorisation reste riche. Les résultats à court terme pourraient également continuer à décevoir. Cependant, après sa chute épique, le moment est peut-être venu d’entrer dans une position à long terme dans le stock d’IA. Pourquoi? Parce qu’il est encore trop tôt pour radier cette entreprise en début de carrière comme un raté.

Après tout, le monde de l’entreprise continue d’augmenter sa dépendance à l’IA pour prendre des décisions commerciales importantes. Cela augure bien pour la croissance de C3.ai au cours de la prochaine décennie. Oui, il faudra plus de quelques trimestres pour que les choses décollent. Mais, dans les années à venir, alors que les ventes de cette société augmentent, la valorisation actuelle peut sembler raisonnable avec le recul.

Les prix actuels d’environ 61 $ ne sont peut-être pas les plus bas. Des ratés ultérieurs à court terme et des problèmes de valorisation pourraient à nouveau anéantir l’action de l’IA. Cependant, entrer prudemment dans une petite position maintenant et y ajouter une faiblesse supplémentaire pourrait s’avérer très utile.

Il est trop tôt pour rejeter les actions d’IA

Pour le trimestre se terminant le 3 janvier, C3.ai a peut-être battu les estimations de revenus des analystes avec 49,1 millions de dollars. Mais ce léger battement en tête était loin d’être suffisant pour les garder heureux. Craignant que les résultats ne parviennent bientôt à mettre le feu au monde, la communauté des vendeurs penche désormais généralement à la baisse sur l’action.

Pourtant, il est à courte vue de rejeter les actions d’IA uniquement sur la base de résultats à court terme. Certes, il connaît actuellement quelques ratés. Mais dans quelques années, ce fournisseur de solutions d’intelligence artificielle pourrait être l’acteur dominant dans l’espace.

Après tout, comme l’a noté Matt McCall d’InvestorPlace début mars, C3.ai a un «avantage de premier arrivé». Au fur et à mesure que l’industrie se développe et que ses concurrents en herbe tentent de conquérir des parts de marché, l’entreprise aura beaucoup d’avance. De plus, le fait que sa plate-forme AI Suite permette aux utilisateurs de créer des applications pour leurs propres besoins donne à C3.ai une autre longueur d’avance.

Enfin, le marché mondial de l’IA devrait croître à deux chiffres dans les années à venir, les applications étant l’un de ses segments à la croissance la plus rapide. En tant que telle, cette entreprise a la capacité de tirer une tonne de ce changement à long terme dans la façon dont les entreprises prennent des décisions.

Si la valorisation reste riche, pourquoi acheter maintenant?

Le stock d’IA a peut-être connu une baisse considérable au cours des deux derniers mois. Mais, aux prix d’aujourd’hui, il arbore toujours une évaluation écumeuse. Dans l’état actuel des choses, il se négocie pour 25,6 fois les ventes estimées de l’exercice 2022. Les analystes donnent une fourchette étroite d’estimations de revenus pour cette année (235 millions de dollars à 243,2 millions de dollars). Cela indique que les revenus sont à la hauteur des attentes, mais n’augmentent pas beaucoup plus que cela.

Le marché boursier peut être à des niveaux records et des indices comme le S&P 500 peuvent se négocier à des ratios cours / bénéfices (P / E) à terme supérieurs à la normale. Cependant, même si les préoccupations de valorisation restent secondaires, nous pourrions assister à une contraction supplémentaire des actions C3.ai.

Donc, avec le risque que le stock plonge à nouveau d’ici, pourquoi acheter maintenant? Bonne question. Il y a de fortes chances que les actions connaissent une baisse à deux chiffres. Mais ce n’est pas garanti que cela se produira. Même avec de nombreux investisseurs baissiers, beaucoup croient encore au potentiel à long terme de ce nom.

Est-ce suffisant pour alimenter une récupération rapide. Peut être pas. Cependant, cela pourrait être suffisant pour minimiser la baisse du stock d’IA à partir d’ici. Et, avec le potentiel de gains massifs à long terme, le risque-rendement reste fermement en votre faveur. Ainsi, au lieu d’essayer de chronométrer le fond – ce qui pourrait vous faire manquer une chance – entrer dans une petite position maintenant peut être la meilleure décision.

C3.ai n’est pas un slam dunk, mais ça vaut le risque

Avec cette «histoire», vous ne pouvez pas formuler un cas de taureau ou d’ours uniquement sur ses principes fondamentaux actuels. L’achat de cela, c’est faire un pari audacieux sur l’utilisation éventuelle généralisée de l’intelligence artificielle dans la prise de décision des entreprises.

Honnêtement, il faudra de nombreuses années avant que cette entreprise ne commence à «l’écraser». Mais le fait d’initier une position sur les actions de l’IA aujourd’hui, alors que le sentiment reste tiède, pourrait porter ses fruits à long terme.

A la date de publication, Thomas Niel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Thomas Niel, contributeur d’InvestorPlace.com, écrit des analyses d’actions uniques pour des publications Web depuis 2016.