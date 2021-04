AI Stock pourrait être coincé dans une bulle d’intelligence artificielle

Couvrant les stocks, de temps en temps un éditeur vous lance une mission «Geez, Louise». C’était comme ça avec cette demande de couvrir C3.ai (NYSE:IA). Pourtant, en tant que l’un des débuts les plus attendus sur le marché, j’ai réalisé que l’action de l’IA a charmé les investisseurs très tôt, mais les a depuis amèrement déçus.

Lorsque vous ne considérez que le cœur de métier et rien d’autre, la volatilité de C3.ai ne semble pas avoir beaucoup de sens. Comme vous pouvez le déduire de sa marque et de son nom, la société est spécialisée dans l’intelligence artificielle, en particulier pour les solutions de niveau entreprise. Grâce à des protocoles de big data et d’apprentissage automatique, la plate-forme C3.ai calcule un nombre incalculable d’équations, aidant les entreprises et les institutions à prendre de meilleures décisions.

Ce qui est génial avec le stock d’IA, c’est que l’architecture sous-jacente n’est pas basée sur des théories fantaisistes. Par exemple, C3.ai fait 1,1 milliard de prévisions par jour, permettant à diverses industries d’optimiser le flux de leur chaîne d’approvisionnement et d’élaborer des stratégies efficaces basées sur le comportement anticipé des consommateurs. Et la différence entre les gestionnaires humains qui font ces prévisions et un protocole d’IA est que ce dernier est basé sur des données pures.

Cette objectivité est exactement ce dont notre société a besoin pour développer des villes intelligentes. De manière générale, les schémas de trafic sont cohérents tout au long de la semaine, suivant le flux et le reflux de la routine quotidienne. En prenant cet ensemble de données, la plateforme C3.ai peut potentiellement diriger ou guider les flux de trafic, tout en prenant les meilleures décisions tactiques à la volée.

Les applications destinées à l’industrie de la défense sont un autre facteur qui renforce le stock d’IA. Bien que nous tirions parti de la plus grande force militaire du monde, nous ne sommes pas à l’abri des exigences d’un entretien régulier. Le défi, comme pour toute autre industrie, est de s’assurer que la maintenance n’est pas effectuée trop fréquemment ou rarement.

Encore une fois, la plate-forme de C3.ai élimine les conjectures de l’équation, conduisant à une plus grande efficacité, à des réductions de coûts et, finalement, à des vies sauvées.

L’action AI est-elle dans une bulle sectorielle?

Mais cela soulève la question, pourquoi diable le stock de l’IA a-t-il si mal floppé? Depuis le début de l’année, les actions sont en baisse de 50%. Si autant de grandes entreprises utilisent la plate-forme C3.ai, y compris 3M (NYSE:MMM) et Royal Dutch Shell (NYSE:RDS.A, NYSE:RDS.B), pourquoi les investisseurs ne ressentent-ils pas la même chose?

Une grande partie de cela avait à voir avec l’évaluation, comme Thomas Niel d’InvestorPlace l’a récemment souligné. En effet, le titre de l’IA continue de présenter une prime riche, ce qui a gardé les spéculateurs les plus ardents à l’écart. Pourtant, avec la baisse des prix, les actions semblent beaucoup plus attrayantes qu’avant.

Ce sentiment est repris par notre propre Matt McCall, un véritable gourou de la technologie. C’est lui qui a continué à battre la table sur les années folles et jusqu’à présent, il a eu raison. Comme il l’a dit, l’hémorragie dans le stock d’IA offre enfin à ceux qui sont sur la touche une opportunité d’achat.

Ils pourraient tous les deux avoir raison. Cependant, ma préoccupation face à une baisse aussi abrupte est que les fondamentaux ne soutiennent peut-être pas le stock d’IA. En d’autres termes, nous pourrions être dans une bulle d’intelligence artificielle.

Une statistique flagrante est que «le pourcentage d’entreprises désignant l’IA comme la technologie la plus perturbatrice est passé de 80,0% en 2019 à 69,5% en 2020». Je dois souligner qu’il s’agit d’une avance significative par rapport au potentiel perturbateur perçu du cloud computing à 11%. Néanmoins, les entreprises découvrent peut-être que l’IA n’est pas aussi merveilleuse que celle annoncée.

Dans mon cours de calcul universitaire, nous avons utilisé comme exercice de régression non linéaire pour prévoir les ventes futures de Harley Davidson (NYSE:PORC). Le calcul était excellent parce que, vous savez, ce sont les maths. Mais il n’est pas nécessairement approprié d’utiliser la régression non linéaire ou toute autre méthode analytique pour prévoir les ventes en raison de l’élément humain.

Les goûts des consommateurs changent tout le temps. Et notre régression n’a jamais pris en compte le changement démographique où les milléniaux étaient beaucoup moins intéressés par les motos que les générations précédentes. Si nous avions été des planificateurs de la demande pour Harley, nous aurions été licenciés.

Seulement aussi intelligent que l’opérateur

Cela rejoint peut-être le défi le plus difficile du stock d’IA et des investissements similaires. Dans l’état actuel de la technologie, l’intelligence artificielle n’est aussi intelligente que l’opérateur. Vous devez savoir pourquoi vous faites quelque chose, pas seulement ce que vous faites. Aucune IA ne peut penser à votre place.

Pour cette raison, l’IA a ses limites. Comme je l’ai mentionné dans mon exemple Harley ci-dessus, une plate-forme d’IA calculerait probablement un mouvement à la hausse des revenus en fonction des probabilités des points de données précédents. Mais avec le recul (dans le contexte de ce scénario théorique), il aurait été préférable pour Harley de faire confiance aux responsables des ventes et du marketing humains, qui peuvent mieux mesurer le sentiment des consommateurs au rez-de-chaussée.

Pour cette raison, je suis toujours préoccupé par le stock d’IA. La société sous-jacente est une organisation solide, ne vous méprenez pas. Cependant, le marché a parlé, vous voudrez peut-être laisser tomber celui-ci.

