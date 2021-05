AI Stock semble toujours trop élevé malgré sa croissance impressionnante et unique

Thomas Siebel, le fondateur de Systèmes Siebel (plus tard vendu à Oracle (NYSE:ORCL)), a introduit son entreprise en bourse, C3.ai (NASDAQ:IA) à 42 $ en décembre 2020. Après avoir culminé à 179 $ le 22 décembre, l’action AI est descendue à 58,74 $ au 5 mai. Cependant, elle se négocie toujours à une valorisation très élevée sur un multiple prix-ventes (P / S), malgré une énorme prévision de croissance médiocre au cours des prochaines années.

Source: Shutterstock

La société a produit une croissance modeste dans son dernier communiqué financier. Les revenus de son troisième trimestre fiscal se terminant le 31 janvier ont augmenté de 19% d’une année à l’autre pour s’établir à 49,1 millions de dollars. Cela comprenait 42,7 millions de dollars de revenus d’abonnement qui étaient en hausse de 23%. Comme vous pouvez le voir, il s’agit d’une société SaaS (software-as-a-subscription), qui se développe rapidement.

Peut-être que le marché est plus amoureux du fait que le milliardaire Thomas Siebel est derrière l’accord, plutôt que de la croissance réelle de l’entreprise.

Croissance et valorisation uniques

C3.ai est une société de logiciels d’intelligence artificielle (IA) unique qui a des applications dans un certain nombre d’industries. La société prétend être le seul pur jeu de logiciels d’IA d’entreprise. La présentation de diapositives de C3.ai indique que la société espère «établir une position de leader sur le marché mondial des logiciels d’IA d’entreprise».

L’entreprise prétend avoir des clients dans six domaines, même si l’un est vaguement appelé «fabrication». Les cinq autres sont le pétrole et le gaz, les services financiers, l’aérospatiale, les services publics et la durabilité énergétique.

La section du diaporama de la société intitulée «Rapid Time to High-Value Outcomes» donne plusieurs exemples de l’efficacité de son logiciel d’IA pour les clients. Par exemple, une banque Fortune 50 a utilisé le logiciel d’IA dans sa division de prêt de titres à titre d’essai pendant 16 semaines. Ensuite, pendant les 36 semaines suivantes, le logiciel de C3.ai a été mis en «développement de production». Le résultat net était de «14 milliards de transactions quotidiennes supplémentaires».

Un autre exemple était une société Fortune 400 impliquée dans la fabrication de soins de santé. Après seulement 4 semaines de développement de la production, le client a eu une «augmentation de 300% de la production unitaire». En d’autres termes, le logiciel d’IA a appris par lui-même comment augmenter la production de l’entreprise.

La société donne un autre exemple d’une société pétrolière et gazière qui «a économisé 28 millions de dollars par an en arrêts évités».

Cela s’ajoute à une forte croissance qui pourrait mettre en cascade les logiciels d’IA pour les grandes entreprises. Seeking Alpha a des prévisions de revenus moyens des analystes à 181,6 millions de dollars pour l’année se terminant en avril 2021. Cependant, pour l’année prochaine se terminant le 30 avril 2022, ils prévoient d’atteindre 240 millions de dollars, soit 32% de plus.

C’est un niveau de croissance décent, mais pas nécessairement digne de l’énorme multiple P / S de C3.ai. Par exemple, avec sa capitalisation boursière de 7,2 milliards de dollars, les actions d’IA se négocient 24,6 fois leurs revenus pour l’année se terminant en avril 2022.

Où cela laisse AI Stock

Le 30 avril, Barron’s a rapporté que le troisième actionnaire de C3.ai, Baker Hughes (NYSE:BKR), avec une participation de 11,7%, vendait certaines de ses actions. Il s’est débarrassé de 1,23 million de ses 10,8 millions d’actions, soit 11,7% de ses avoirs. Barron’s a noté que la société n’avait donné aucune raison, mais a noté que le stock d’IA avait «chuté».

Normalement, je dirais que ce ne sont pas des informations pertinentes. Mais dans ce cas, la prise de bénéfices après une introduction en bourse récente est la raison probable. Il ne semble pas y avoir de lien entre les deux sociétés.

Cependant, après réflexion, il semble évident que Baker Hughes est probablement le client pétrolier et gazier dans la présentation de C3.ai. Alors, pourquoi un client apparemment satisfait vend-il des actions? La vente ne représente que 11% de sa participation. Je ne pense donc pas qu’il soit possible de faire une véritable inférence logique sur leur niveau de satisfaction à l’égard de C3.ai.

Oui, l’action de l’IA a beaucoup chuté par rapport à son sommet, mais elle est toujours bien au-dessus du prix d’introduction en bourse. Je crains qu’à 24,6 fois les ventes de l’année prochaine, avec seulement 32% de croissance des ventes, le stock soit encore trop élevé. À ce niveau de prix, l’entreprise devrait avoir une croissance supérieure à 50%.

De plus, C3.ai est toujours rentable et devrait également subir des pertes de 1,04 $ par action l’année prochaine. En fait, les analystes ne prévoient pas la rentabilité du BPA même jusqu’à la fin de l’année se terminant en avril 2024. Par conséquent, il semble que l’action de l’IA pourrait avoir encore baissé.

À la date de publication, Mark R. Hake ne détenait de position longue ou courte sur aucun des titres de cet article.

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.