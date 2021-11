AI: The Somnium Files – Révélation officielle de l’art de la boîte de l’Initiative nirvanA

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Plus tôt cette année, Spike Chunsoft a annoncé qu’il apporterait IA : Les fichiers Somnium – Initiative nirvanA pour passer au printemps 2022.

Il s’agit d’une suite à la version originale de l’aventure mystère de détective de 2019, et maintenant, le développeur a partagé un aperçu de l’art de la boîte officielle (dessiné par Yusuke Kozaki) pour l’édition standard et l’édition collector. Les précommandes sont également disponibles dès maintenant sur des sites Web comme Amazon.

Ouvrez votre IA et découvrez l’art de la boîte AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative dessiné par Yusuke Kozaki ! Mizuki et Aiba reviennent en 2022 avec de nouveaux personnages et quelques visages familiers… Précommandez l’édition Standard/Collector dès maintenant ! #aithesomniumfiles #AITSF – https://www.spike-chunsoft.com/games/ai-the-somnium-files-nirvana-initiative/