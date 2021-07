AICTE a autorisé les programmes BTech dans 11 langues régionales : Dharmendra Pradhan

in

Plus tôt dans la journée, le vice-président M Venkaiah Naidu s’est félicité de la décision de 14 écoles d’ingénieurs de huit États d’offrir des cours de langues régionales dans certaines branches à partir de la nouvelle année universitaire.

Le Conseil indien de l’enseignement technique (AICTE) a autorisé les programmes BTech dans 11 langues régionales, a annoncé samedi le ministre de l’Éducation de l’Union, Dharmendra Pradhan.

Ces langues sont l’hindi, le marathi, le tamoul, le télougou, le kannada, le gujarati, le malayalam, le bengali, l’assamais, le pendjabi et l’odia.

« L’AICTE a autorisé les programmes BTech dans 11 langues régionales. PM Shri

@narendramodi s’engage à promouvoir les langues régionales dans l’enseignement ordinaire. Le NEP met l’accent sur cet aspect important pour autonomiser les étudiants venant de diverses régions », a tweeté Pradhan.

« Remerciements à l’hon. Vice-président pour avoir salué la décision d’offrir des cours de langue régionale dans les écoles d’ingénieurs », a déclaré Pradhan.

