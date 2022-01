AICTE lance deux nouveaux programmes

L’AICTE a également lancé un portail d’évaluation de l’apprentissage des étudiants (PARAKH), ​​qui procédera à des évaluations des étudiants et des membres du corps professoral des établissements d’enseignement supérieur et des écoles.

Dans le but de créer un plus grand bassin d’enseignants techniques qualifiés, le All India Council for Technical Education (AICTE) a élargi le champ d’application de l’Initiative nationale pour la formation des enseignants techniques (NITTT) en la rendant accessible aux enseignants ayant plus de cinq ans d’expérience. un service.

L’AICTE a également lancé un portail d’évaluation de l’apprentissage des étudiants (PARAKH), ​​qui procédera à des évaluations des étudiants et des membres du corps professoral des établissements d’enseignement supérieur et des écoles. Ce portail contient plus de 1,45 lakh d’éléments d’évaluation intégrant plusieurs disciplines pour améliorer les compétences globales des étudiants et des diplômés afin d’inclure les disciplines de base, les aptitudes, les domaines émergents et les compétences de réflexion d’ordre supérieur.

Dans le cadre du NITTT remanié, les enseignants devront suivre une formation industrielle et un mentorat semestriel dans le cadre de l’exercice de formation. Auparavant, le NITTT était accessible aux enseignants ayant moins de cinq ans de service et avait été lancé pour promouvoir la qualité de l’enseignement technique dans le pays.

Anil D Sahasrabudhe, président de l’AICTE, a déclaré : « La NEP met beaucoup l’accent sur la formation des enseignants. Le NITTT aidera les enseignants d’aujourd’hui à devenir les directeurs de faculté de demain. Les étudiants doivent également se présenter pour passer des tests via PARAKH pour la croissance globale.

