Aide à la TPS à chargement frontal central; Rs 75 000 crore libérés aux États

Pour la deuxième année consécutive, le gouvernement empruntera dans le cadre d’un mécanisme spécial et relativement peu coûteux pour combler un déficit béant dans le fonds commun de compensation de la TPS et transférer les fonds aux États sous forme de prêts adossés, sans aucun coût fiscal conséquent. aux états.

Dans ce qui pourrait augmenter la liquidité des États avant la probable troisième vague de Covid-19 et pour les inciter à augmenter les dépenses en capital, le gouvernement de l’Union leur a libéré jeudi un total de 75 000 crores de Rs pour combler leur déficit de recettes de TPS. Le montant débloqué représente près de la moitié du montant estimé de l’indemnisation en année pleine, à débloquer dans le cadre d’une facilité de prêt adossée.

Cette version s’ajoute à la compensation normale de la TPS qui est publiée tous les deux mois à partir des collectes réelles de cess.

Le ministère des Finances a déclaré que la décision sur l’indemnisation ne modifiera pas le calendrier d’emprunt du Centre sur le marché pour la première moitié de cet exercice. Le gouvernement avait prévu d’emprunter Rs 7,24 crore lakh sur le marché au premier semestre, soit un peu plus de 60% de l’objectif budgété pour l’année entière. Alors qu’il a dû déployer un plan de secours à la fin du mois dernier à la suite de la deuxième vague de Covid, il a également eu recours à la compression des dépenses dans certains ministères. Cela devrait compenser considérablement le coût fiscal supplémentaire du paquet, fixé par certains analystes à Rs 1,3 lakh crore au cours de l’exercice 22.

Sur les Rs 75 000 crore libérés maintenant, Karnataka sera le bénéficiaire le plus élevé (Rs 8 542 crore), suivi du Maharashtra (Rs 6 501 crore), du Pendjab (Rs 5 723 crore) et du Kerala (Rs 4 122 crore).

Aidés par un début de reprise des recettes fiscales, les gouvernements des États semblent avoir augmenté leurs dépenses en capital, inversant une tendance à la baisse observée au cours de l’exercice 21 en raison de la pandémie, qui a réduit les recettes et nécessité des dépenses de recettes élevées. Les données recueillies par FE de 15 principaux États montrent que ces États ont déclaré des dépenses d’investissement combinées de Rs 26 115 crore en avril-mai de l’exercice en cours, en hausse de 129% sur un an. Bien sûr, la poussée est aidée par une base basse.

À la suite de la 43e réunion du Conseil de la TPS tenue le 28 mai, il a été décidé que le gouvernement de l’Union emprunterait Rs 1,59 crore lakh et le remettrait aux États et aux UT avec législature dos à dos pour combler le déficit de ressources dû à la brève libération de l’indemnité pour insuffisance de la caisse d’indemnisation.

Alors que le montant emprunté dans le cadre du mécanisme activé par la RBI l’année dernière était de Rs 1,1 lakh crore – le ministre des Finances du Bengale occidental, Amit Mitra, a récemment écrit une lettre au ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sithraman, indiquant que l’indemnisation du déficit de la TPS impayée aux États s’élève à Rs 74 398 crore pour FY21.

“La somme totale de Rs 2,59 lakh crore (y compris la collecte de cesse de Rs 1 lakh crore) devrait dépasser le montant de la compensation de la TPS accumulée au cours de l’exercice 22”, a déclaré le ministère des Finances dans un communiqué.

Tous les États et UT éligibles ont accepté les modalités de financement du déficit de compensation au titre de la facilité de prêt. Pour une réponse et une gestion efficaces de la pandémie de Covid-19 et une augmentation des dépenses en capital, tous les États et UT ont un rôle très important à jouer.

«Pour aider les États / UT dans leurs efforts, le ministère des Finances a anticipé le déblocage de l’aide au titre de la facilité de prêt adossé au cours de l’exercice 2021-22 de 75 000 crore de roupies (près de 50 % du déficit total pour le l’année entière) publié aujourd’hui en un seul versement. Le montant du solde sera débloqué au second semestre 2021-2022 par versements réguliers », a indiqué le ministère.

La libération de 75 000 crores de Rs en cours est financée par des emprunts du gouvernement de l’Union en titres à 5 ans, pour un total de 68 500 crores de Rs et des titres à 2 ans pour 6 500 crores de Rs émis au cours de l’exercice en cours, à un rendement moyen pondéré de 5,60 % et 4,25 % par an respectivement.

On s’attend à ce que cette publication aide les États/UT à planifier leurs dépenses publiques, entre autres, pour l’amélioration des infrastructures de santé et la réalisation de projets d’infrastructure, a ajouté le ministère.