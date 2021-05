Aide, amphotéricine B nécessaire: après le remdesivir, la pénurie d’oxygène s’atténue, les SoS du médicament Black Fungus inondent les médias sociaux

Un patient atteint du coronavirus reçoit un traitement à l’intérieur du service d’urgence de l’hôpital Holy Family de New Delhi. (Photo .)

Après des semaines catastrophiques d’avril et début mai, lorsque les principaux hôpitaux de l’Inde étaient confrontés à une pénurie aiguë d’oxygène, le remdesivir, la situation s’est légèrement améliorée. Bien que l’Inde soit loin de résoudre le problème, à l’exception de Goa, il y a eu une baisse marquée du nombre de personnes à la recherche de bouteilles d’oxygène ou de lits d’hôpitaux. Maintenant, les médias sociaux en Inde sont inondés de SoS pour l’amphotéricine-B – une injection antifongique utilisée par les médecins pour traiter les cas de mucormycose ou de champignon noir.

De Telangana au Gujarat, de Delhi à Lucknow, nous avons vu plusieurs tweets cherchant désespérément l’injection. Fabrication en Inde, la demande d’amphotéricine B a explosé ces derniers jours. Alors que les sociétés pharmaceutiques cherchent à augmenter la production des flacons, il y a des rapports selon lesquels le gouvernement Narendra Modi pourrait également envisager d’importer le médicament antifongique.

La mucormycose est un type d’infection invasive diagnostiquée chez les personnes qui se remettent d’un nouveau coronavirus. Cela affecte généralement les yeux. Haryana a ordonné à toutes les installations Covid de signaler chaque cas de champignon noir. Le Rajasthan a déclaré le champignon noir comme une «maladie à déclaration obligatoire». L’Inde a connu le plus grand nombre d’infections à Covid-19 au cours de la deuxième vague. Désormais, toute analyse simple peut parler de la flambée de la demande d’amphotéricine-B. Beaucoup se demandent pourquoi le Centre et le gouvernement de l’État n’ont pas planifié la disponibilité de ce médicament antifongique. Les magasins médicaux de Delhi-NCR ont déclaré qu’ils étaient en rupture de stock au cours des 10 derniers jours et qu’ils ne voyaient pas le médicament arriver de si tôt.

En dehors de la pénurie, de nombreux patients ne connaissent pas les moyens compliqués de se procurer l’injection. Alors que les autorités de l’Uttar Pradesh et de Delhi affirment qu’un tel processus – consistant à obtenir l’injection uniquement après une lettre à l’officier nodal, etc. – aide à rationaliser et empêche toute possibilité de marketing noir, les familles touchées par Covid disent qu’il s’agit simplement de harcèlement.

Le 12 mai, le Centre a déclaré que les gouvernements des États avaient été invités à mettre en place un système afin que le médicament puisse être distribué de manière inéquitable. Telangana a introduit un système de demande en ligne pour l’attribution d’amphotéricine-B. Le demandeur doit envoyer le courrier à un identifiant de courrier électronique désigné. Un comité verra le courrier et, s’il est trouvé authentique, l’approuvera pour l’achat du médicament antifongique.

Le champignon noir est une maladie traitable s’il est diagnostiqué à temps. Cependant, avec la pénurie aiguë, beaucoup craignent que cela ne conduise à un autre cycle horrible de douleur pour les familles touchées par Covid à travers l’Inde.

