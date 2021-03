Aide au travail: avenir du travail et rôle des assistants numériques

Portrait d’Uma Ganesh

Au fil des ans, nous avons commencé à nous habituer à des assistants numériques tels que Siri, Alexa et Cortona qui se glissent silencieusement dans nos vies, s’installent subrepticement en arrière-plan et apprennent peu à peu sur nous. Au fil du temps, ils deviennent désormais intelligents pour nous apporter leur soutien de manière proactive dans nos tâches.

La principale préoccupation de la plupart des gens dans le contexte de l’avenir du travail est de savoir si les assistants numériques supprimeraient leur emploi. Désormais, les assistants numériques les aident à faire leur travail plus efficacement et à augmenter ainsi leur productivité. Au fil du temps, les assistants numériques ont le potentiel de prendre en charge le travail banal et répétitif, laissant ainsi les tâches et les emplois plus complexes aux humains qui exigent de la créativité et des compétences analytiques. Par conséquent, nous devons être prêts à coexister avec les assistants numériques.

En fait, les limites des contraintes de temps et de la puissance de traitement mental sont susceptibles d’être surmontées avec la combinaison des humains et des assistants numériques. Il est intéressant de constater que certains assistants numériques tels qu’Amelia sont conçus pour soutenir les employés avec les nouvelles compétences requises selon les exigences de différents secteurs tels que la santé, la vente au détail et les opérations informatiques et aident également les organisations à embaucher de nouveaux employés.

Il a été prédit que d’ici la fin de 2021 dans le monde, près de 1,8 milliard de personnes utiliseraient des assistants numériques qui automatiseraient plusieurs tâches cognitives avec des capacités de reconnaissance vocale en temps réel. Selon Gartner, 25% des travailleurs numériques utiliseront quotidiennement des assistants d’employés virtuels d’ici la fin de cette année. Les variantes actuelles des assistants numériques sont principalement construites autour du traitement du langage naturel et de la récupération de données avec un calcul de base. Dans les années à venir, le processus PNL serait plus avancé et les assistants numériques seront donc équipés de nouvelles données qui posséderaient des niveaux plus élevés de capacités de compréhension conçues pour répondre à des exigences complexes. Ce qui serait passionnant, ce sont les possibilités de collaboration entre les assistants numériques et les appareils IoT tels que les appareils portables, les appareils intelligents qui amélioreraient la qualité du support qui pourrait être fourni aux humains.

Dans le scénario actuel, les assistants numériques se concentrent sur la prise en charge des tâches répétitives, mais avec le temps, les assistants numériques développeraient également des compétences en résolution de problèmes grâce à la disponibilité d’énormes ensembles de données et à la capacité d’apprentissage continu.

De nombreuses organisations qui ont supprimé les secrétaires ou les assistants personnels se voient désormais offrir la possibilité d’avoir des assistants numériques personnalisés pour chaque employé dans le but d’améliorer leur productivité, car les assistants numériques joueraient un rôle clé dans la création d’un espace de travail numérique entièrement intégré. Malgré tous les progrès des technologies d’IA, l’un des problèmes rencontrés par les assistants numériques est le manque de précision des réponses.

Ceci est dû à la dépendance à la PNL et contrairement à la capacité humaine, l’incapacité de la technologie à interpréter des exigences complexes, à contextualiser le problème et à lire entre les lignes. Pour garantir une adoption accrue des assistants numériques, ils doivent être intégrés aux applications d’entreprise et dotés des capacités nécessaires pour naviguer dans les flux de travail. Ce serait la prochaine frontière à conquérir pour les assistants numériques pour être considérés comme un acteur important de l’entreprise.

L’auteur est président de Global Talent Track, une société de solutions de formation en entreprise.