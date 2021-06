Aide aux éoliennes du Maharashtra : la Cour suprême admet le plaidoyer du régulateur contre l’ordonnance d’Aptel

in

La Maharashtra State Electricity Distribution Company (MSEDCL) a déplacé le SC contre le jugement d’Aptel du 27 avril qui lui demandait d’accorder un accès ouvert aux éoliennes et de les dédommager pour l’énergie accumulée jusqu’à ce que le montant total d’accès ouvert soit accordé. (Image représentative)

La Cour suprême a demandé à divers producteurs d’énergie renouvelable du Maharashtra pourquoi un accès ouvert et des facilités bancaires pour l’énergie excédentaire devraient leur être accordés.

Un banc dirigé par les juges Indira Banerjee et MR Shah, tout en adressant un avis à quatre éoliennes du Maharashtra – Arvind Cotsyn, Roha Dyechem, Jsons Foundry et Western Precicast, a également suspendu les opérations du jugement du tribunal d’appel qui a demandé à la Maharashtra Electricity Regulatory Commission (MERC) de statuer avec diligence dans un délai de 3 mois à la lumière des observations qu’elle a faites.

Aptel avait annulé l’ordonnance du MERC du 9 septembre 2019 qui refusait l’accès ouvert aux développeurs éoliens au motif qu’il n’y avait aucune limitation sur la mise en réserve de l’énergie excédentaire générée instantanément par les générateurs. Le seul test à appliquer par le titulaire de licence de distribution est de vérifier la faisabilité de l’infrastructure et de la capacité du système de distribution afin que le flux d’énergie résultant puisse être pris en charge dans le système de distribution existant, a déclaré le tribunal.

Le SC a publié l’affaire pour une nouvelle audience le 28 juillet.

Autoriser la mise en réserve illimitée de la capacité excédentaire entraînerait des effets négatifs sur le réseau, a déclaré MSEDCL au SC et a déclaré qu’Aptel n’avait pas considéré que les réglementations avaient été prises pour protéger les intérêts de toutes ses parties prenantes, y compris le titulaire de licence de distribution, les consommateurs communs, les producteurs, etc.

Le solliciteur général Tushar Mehta, représentant le titulaire de licence de distribution du Maharashtra, a déclaré que le concept bancaire, compte tenu de la nature unique et infirme de l’énergie éolienne et solaire, a été prévu dans l’ordonnance sur les tarifs éoliens, qui indique que plus de 10% de la production totale d’énergie à partir de le projet ne doit à aucun moment être mis en banque avec le service public.

