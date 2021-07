Aide de la TPS aux États: le secrétaire au Revenu Tarun Bajaj dit qu’il vaut mieux augmenter les revenus que la route cess

“Je pense que toutes ces mesures, structures de droits inversées, taux d’imposition… seront débattus et discutés lors de la réunion du conseil de la TPS”, a déclaré Bajaj.

Avant la réunion spéciale du Conseil de la taxe sur les produits et services (TPS), probablement fin juillet ou début août, pour discuter du mécanisme de compensation du manque à gagner pour les États au-delà de juin 2022, le secrétaire au revenu de l’Union, Tarun Bajaj, a indiqué jeudi que la dépendance à l’égard de l’impôt ou de l’emprunt pour combler le manque à gagner n’est peut-être pas la bonne voie à suivre.

«(Il appartient) au Conseil de la TPS de débattre de la manière de garantir que les États soient compensés par des revenus plus importants, plutôt que (via) des emprunts ou de continuer les arrêts indéfiniment. Nous devrons donc sortir des sentiers battus », a déclaré Bajaj à CNBC TV18. Il faudra 2 à 3 ans pour rembourser le crore de Rs 1,1 lakh déjà emprunté en prêts adossés au cours de l’exercice 21 et un autre crore de Rs 1,6 lakh à emprunter au cours de l’exercice 22, pour compenser les États pour le manque à gagner dans les revenus assurés de la TPS. Ces prêts doivent être remboursés via le produit de la cession. Les arrêts sur les biens d’inaptitude sont utilisés pour compenser les États pour le manque à gagner par rapport à la croissance annuelle garantie de 14 %.

Parlant des perceptions de la TPS, Bajaj a déclaré que le nettoyage de juin (pour les transactions de mai) serait «raisonnable» et «respectable» malgré les perturbations des activités économiques en raison du verrouillage induit par Covid. Une estimation prudente est que les chiffres mensuels pourraient passer à 1,15 à 1,25 crore lakh dans les mois à venir.

Malgré les mesures de contrôle des dépenses imposées à de nombreux ministères, il a déclaré que les chiffres globaux des recettes, des dépenses et du déficit budgétaire prévus pour l’exercice 22 seront probablement respectés. « … sur une période de temps, vous verrez que les dépenses vont certainement augmenter », a-t-il ajouté.

Les gouvernements des États dirigés par l’opposition sont déterminés à négocier durement lors de la prochaine réunion du Conseil de la TPS pour décider si et comment un mécanisme de compensation pour le « manque à gagner » sera prolongé au-delà de juin 2022.

Alors que les collectes de cess étaient suffisantes pour répondre aux exigences de compensation de la TPS, la pandémie de Covid-19 a ébranlé les collectes de revenus au cours de l’exercice 21 et un déficit par rapport au niveau garanti est également observé au cours de l’exercice 22. Les États estiment que le manque à gagner réel au cours des cinq années jusqu’en juin 2022 est beaucoup plus élevé que celui estimé par le Centre à Rs 3,9 lakh crore ou à peu près (Rs 1,8 lakh crore en FY21 et Rs 2,1 lakh crore en FY22). Le ministre des Finances du Bengale occidental, Amit Mitra, a récemment écrit une lettre au ministre des Finances de l’Union, Nirmala Sithraman, indiquant que l’indemnisation du déficit de la TPS impayée aux États est de 74 398 crores de roupies pour l’exercice 21.

Pour augmenter les revenus de la TPS, le Conseil de la TPS pourrait délibérer sur la rectification de la structure des droits inversée, l’utilisation de la technologie pour une meilleure conformité (les perceptions de la TPS ont dépassé 1 lakh crore Rs au cours des huit derniers mois consécutifs, reflétant en partie une meilleure conformité).

Parlant de la décision de mercredi de réduire les dépenses d’environ 20% du budget trimestriel d’un grand nombre de départements, le secrétaire a déclaré que le gouvernement dépensait simultanément plus pour les infrastructures, les soins de santé (les vaccins gratuits peuvent coûter 50 000 à 60 000 crores de Rs par rapport au budget allocation de Rs 35 000 crore), des aliments gratuits pour les pauvres (Rs 94 000 crore) et une subvention plus élevée sur les engrais (pour un coût supplémentaire de Rs 15 000 crore).

Les recettes fiscales étant susceptibles de faire mieux que les objectifs budgétaires, Bajaj a déclaré que le département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (DIPAM) est confiant d’atteindre l’objectif de désinvestissement pour l’exercice 22. La privatisation des banques est également en bonne voie, a-t-il ajouté.

