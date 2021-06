Aide étrangère britannique: John Major intervient alors qu’il supplie Boris: “Restaurer les coupes maintenant!” | Royaume-Uni | Nouvelles

Les cinq principaux pays recevant l’aide étrangère du Royaume-Uni étaient le Pakistan, l’Éthiopie, l’Afghanistan, le Yémen et le Nigéria, la quasi-totalité de l’argent allant à des pays d’Afrique et d’Asie. L’année dernière, les députés ont demandé pourquoi le Royaume-Uni a envoyé 71 millions de livres sterling d’aide étrangère à la Chine en une seule année, alors que le pays a une économie cinq fois supérieure à celle du Royaume-Uni. Cependant, le ministre britannique des Affaires étrangères a réduit de près de 95 % le montant de l’aide étrangère à la Chine en avril de cette année.

Maintenant, l’ancien Premier ministre Sir John a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il était “moralement défendable” pour le Royaume-Uni d’alléger ses propres pressions financières aux “dépens de certaines des personnes les plus pauvres et les plus vulnérables du monde”.

Les rebelles conservateurs ont déclaré qu’ils voteraient pour un amendement sur la question lundi à la Chambre des communes.

L’amendement, s’il est adopté, forcerait M. Johnson à honorer l’engagement de dépenses du parti.

L’ancien secrétaire d’État au Développement international du Parti conservateur, Andrew Mitchell, a exprimé un « optimisme prudent » quant à la défaite du gouvernement sur l’amendement au projet de loi sur l’Agence de recherche et d’invention avancées.

Au total, 30 députés conservateurs, dont Theresa May et Sir John Major, ont soutenu l’amendement proposé.

L’année dernière, Sir John a déclaré que la réduction de l’aide à l’étranger du Royaume-Uni était “moralement incorrecte et politiquement imprudente”.

Il a ajouté que cela « brise notre parole et nuit à notre soft power ».

S’exprimant à nouveau sur la question, Sir John a déclaré: “Je soutiens fermement la Grande-Bretagne à maintenir sa promesse statutaire d’engager 0,7% de notre PIB dans l’aide étrangère.

“Ce n’est qu’alors que nous pourrons nous rétablir en tant que nation qui tient parole.

“Nous pourrons alors commencer à réparer notre réputation de force mondiale pour le bien.”

M. Johnson a été critiqué pour avoir réduit l’aide étrangère à 0,5% du revenu national.

Ce faisant, il est allé à l’encontre de son engagement manifeste de 2019 de maintenir les dépenses à un taux plus élevé.

Les critiques de la réduction des dépenses d’aide étrangère pensent que la réduction entraînera des dizaines de milliers de décès dans d’autres parties du monde.

Cependant, le cabinet de Boris Johnson a blâmé les dommages économiques causés par la pandémie pour sa décision de réduire les dépenses d’aide.