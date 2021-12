Aide financière unique de Rs 50 000 accordée à 21 235 familles de victimes de Covid : ministre de Delhi

Environ 2 500 familles n’ont pas bénéficié du programme pour diverses raisons, tandis qu’environ 1 500 bénéficieront bientôt de l’aide : Rajendra Pal Gautam

Le gouvernement de Delhi a fourni une aide financière unique de 50 000 roupies à 21 235 familles qui ont perdu leurs proches à cause du COVID-19, a déclaré lundi le ministre des Affaires sociales Rajendra Pal Gautam. Par ailleurs, 9 484 des 12 668 demandes reçues ont été approuvées pour une pension mensuelle de Rs 2 500, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse ici.

Dans le cadre du « Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojana », le gouvernement de Delhi a fourni une aide financière unique de Rs 50 000 aux familles de toutes les victimes du coronavirus dans la ville et une aide mensuelle de Rs 2 500 aux ménages qui ont perdu le seul soutien de famille et aux enfants orphelins en raison de la pandémie.

« Au total, 25 100 demandes ont été reçues pour une aide financière unique de Rs 50 000. Jusqu’à présent, 21 235 familles ont reçu de l’aide », a déclaré Gautam.

Environ 2 500 familles n’ont pas bénéficié du programme pour diverses raisons, tandis qu’environ 1 500 bénéficieront bientôt de l’aide, a-t-il ajouté.

Dans la plupart des cas, les refus provenaient de familles aisées financièrement, a déclaré Gautam.

Il a déclaré que le gouvernement de la ville avait approuvé 9 484 des 12 668 demandes reçues pour la pension mensuelle de 2 500 Rs.

Parmi les candidats, 7 955 ont déjà commencé à percevoir la pension, a-t-il déclaré, ajoutant que 1 120 demandes sont en cours de vérification au sein du département des recettes.

Gautam a souligné que le gouvernement a versé des pensions dès que le processus de vérification est terminé et que l’attente est négligeable.

Le service de santé a contacté tous les ménages qui ont perdu au moins un membre à cause du Covid. Jusqu’à présent, le gouvernement de Delhi a versé un montant total d’indemnisation de 4,06 crores de roupies dans le cadre du programme, a déclaré le ministre.

Le gouvernement du parti Aam Aadmi (AAP), dans un communiqué, a déclaré que le processus de versement des indemnisations avait été rationalisé et simplifié.

« Nous nous sommes efforcés de rendre le fardeau de la documentation aussi léger que possible pour les candidats. Les bureaux de SDM et leurs équipes ont également été chargés d’effectuer une vérification porte-à-porte », a-t-il ajouté.

