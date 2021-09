Aide-mémoire : Kylie et J-Law sont enceintes !

in

Kylie Jenner confirme le bébé n°2 dans une vidéo touchante

Mec, rattraper son retard sur les plus grandes nouvelles à Hollywood ressemblait beaucoup à faire défiler votre flux Facebook cette semaine.

Donc, il s’avère que tout le monde a un bébé ! OK, c’est une exagération, mais c’était un peu comme ça, avec trois grandes célébrités—Kylie Jenner, Jennifer Lawrence et Olivia Munn—tous confirmant qu’ils sont enceintes. En attendant, nous appelons toujours nos mamans pour leur demander comment laver nos linges délicats. Tomayto, tomahto!

Dans votre aide-mémoire hebdomadaire, nous vous informons de tous les derniers détails sur leurs grossesses, ainsi que d’autres histoires majeures, comme les deux grandes ruptures qui viennent de se produire et les stars prêtes à concourir pour le trophée de la boule à facettes sur Dancing With les Stars cette saison, dont un ancien Bachelor, une sensation YouTube et un instructeur Peloton. Donc en gros 2021 en un mot.

Voici toutes les nouvelles des célébrités que vous devez savoir cette semaine :