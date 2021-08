Aide-mémoire : Réjouissez-vous, Zac Efron a enfin dansé sur TikTok

Nous sommes tous dans le même bateau.

Bon vendredi les amis. Bienvenue dans l’aide-mémoire de cette semaine, votre résumé des plus grandes histoires de la culture pop pour vous aider à comprendre ce que tout le monde sur la chronologie de Twitter fait ou pour célébrer Zac Efrondébuts sur TikTok avec vos collègues de la génération Y. Les générations futures se poseront sûrement des questions sur : « Où étiez-vous lorsque vous l’avez vu pour la première fois ? »

Mis à part les mouvements de danse viraux de la star de High School Musical, Travis aboyeur a volé pour la première fois depuis plus d’une décennie, grâce au soutien de Kourtney kardashian, et les photos de leur voyage pourraient vous faire pleuvoir les yeux. Plus, Scarlett Johansson et Colin Jost ont accueilli leur premier enfant ensemble et le nom de leur bébé est sûrement celui que Carrie Bradshaw approuverait.

Oh, et, tu sais, Kylie Jenner est totalement enceinte avec bébé n ° 2. NBD.

