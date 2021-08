Aide-mémoire : Ryan Reynolds continue de troller Blake Lively

Bienvenue dans le Cheat Sheet, votre récapitulatif des plus grands événements d’Hollywood qui est plus digeste que votre toast à l’avocat.

Cette semaine, Ryan Reynolds a poursuivi son audition pour la franchise Trolls en réussissant sa dernière farce sur les réseaux sociaux Blake Lively en l’honneur de son anniversaire, tandis que Jay coutelier ouvert les défis de la datation après le divorce. Donc, en gros, l’amour moderne en une phrase.

C’était aussi une grosse semaine pour les adolescents de la télé-réalité, avec Alana “Honey Boo Boo” Thompson décrochant son premier long métrage de magazine majeur, avec un nouveau look dramatique, et deux des frères et sœurs Jon & Kate Plus 8 se dirigent vers le lycée. Donc, en gros, deux exemples de temps qui continue de nous gifler. Tout va bien, nous allons bien, tout va bien !

Voici toutes les actualités sur les célébrités que vous devez savoir qui se sont produites récemment :