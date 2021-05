Aide mondiale et les forces armées indiennes aident à lutter contre le COVID -19

Le BHDC a été converti en un hôpital Covid avec des arrangements complets pour fournir des soins intensifs aux patients. Avec la deuxième vague, BHDC avait pris en charge 340 lits COVID dont seulement 250 lits étaient oxygénés. (Crédit photo: IAF)

Au milieu de la pandémie qui fait rage à Delhi, l’armée indienne a créé des installations COVID sur un pied de guerre. En plus de fournir une assistance médicale étendue aux anciens combattants et à leurs personnes à charge, les hôpitaux militaires (MIL) fournissent désormais une assistance aux administrations civiles.

Confirmant cela à Financial Express Online, l’armée indienne a déclaré: «Avec l’augmentation du nombre, les hôpitaux militaires du pays sont chargés d’aider les administrations civiles à lutter contre la pandémie mondiale de CoVID-19.»

Lancement de l’opération CO-JEET

Cette opération a été lancée pour aider à assurer le bien-être mental des individus et également renforcer les infrastructures médicales et les chaînes d’approvisionnement en oxygène. Dans l’installation qui est exploitée par l’AFMS (Armed Forces Medical Services) près du Terminal 1, sous l’OP CO-JEET, le personnel de l’armée, de la marine et de l’armée de l’air aide l’administration civile dans sa lutte contre la pandémie mondiale pour contrôler la pandémie

Base Hospital Delhi Cantonment (BHDC) pour le personnel et les civils

Qu’il s’agisse de la marine indienne, de l’IAF ou de l’armée indienne, toutes les installations médicales militaires ont été chargées d’aider les administrations civiles à travers le pays. Des lits ont été ajoutés aux numéros existants.

Le BHDC a été converti en un hôpital Covid avec des arrangements complets pour fournir des soins intensifs aux patients. Avec la deuxième vague, BHDC avait pris en charge 340 lits COVID dont seulement 250 lits étaient oxygénés.

Bien que les lits soient remplis à leur capacité, les patients au-delà de cette capacité sont traités au centre de traumatologie après avoir obtenu leur consentement à attendre les lits. En priorité, le plan a été activé pour étendre la capacité à 650 lits COVID et sur ces 450 lits ont été oxygénés au 30 avril 2021. L’unité de soins intensifs (USI) a également plus de lits – de 12 à 35 aujourd’hui. la deuxième semaine de juin de cette année, il est prévu d’étendre la capacité existante à 900 lits oxygénés.

L’armée indienne, dans une autre initiative, a lancé une cellule de télé-conseil et de gestion de l’information COVID. La cellule, sous la direction d’un officier supérieur, fonctionne 24h / 24 et 7j / 7 et donne des conseils médicaux et des informations sur les patients admis avec la sensibilité requise. Et, en moyenne, 1 200 à 1 300 appels sont traités par cette cellule.

Quelles sont les fonctions de cette cellule?

Celles-ci comprennent: la consultation téléphonique, y compris la fourniture de conseils médicaux d’experts; Mises à jour concernant les patients admis aux parents; Conseils concernant la disponibilité des lits / les admissions; Rapports de test COVID; Coordination des demandes personnelles des patients / proches; et surtout fournir des informations sur la vaccination COVID.

Taiwan livre des concentrateurs et des cylindres d’oxygène médical à l’Inde

Dimanche, un vol spécial de Taiwan a transporté le premier lot de 150 concentrateurs d’oxygène et 500 bouteilles d’oxygène sont arrivés à New Delhi. Le mois dernier, le 27 avril, le président Tsai Ing-wen avait exprimé sa solidarité avec l’Inde et exprimé sa profonde préoccupation face à la situation en Inde. Ajoutant que “Taiwan se tient aux côtés de l’Inde pendant cette période difficile tout en proposant de fournir de l’aide.”

Matériel d’Allemagne

120 ventilateurs (modèle PrismaVent 50) ont déjà atterri en Inde et 1 usine mobile de production et de remplissage d’oxygène est ici et 13 membres du personnel technique allemand sont venus en Inde pour l’installation et la formation.

Selon des sources, un envoi de Remdesivir et de monoclonal arrivera bientôt, et l’agence allemande organiserait prochainement un webinaire sur le séquençage des virus avec l’équipe technique indienne. En outre, des achats auprès d’entreprises privées allemandes sont en cours – cela comprend 24 réservoirs de transport d’oxygène qui sont achetés à la société allemande Linde by Tata, et Oil India Corporation Limited achète quatre réservoirs d’oxygène à la société allemande Albatross.

Fourniture médicale de France

8 générateurs d’oxygène, 28 ventilateurs, 200 pompes à seringues électriques, 28 tubes flexibles AFNOR / BS, 500 filtres antibactériens, 500 filtres machine, 500 circuits patients associés, sont arrivés.

Selon des sources, les 8 générateurs d’oxygène Novair Premium RX 400 pour hôpitaux sont capables de fournir de l’O2 tout au long de l’année pour 250 lits. Ces générateurs de classe mondiale rendraient 8 hôpitaux autonomes en oxygène pendant plus de 10 ans.

Le matériel de secours a été reçu par la Croix-Rouge indienne. Des sources ont également confirmé que «4 des 8 générateurs d’oxygène au niveau des hôpitaux seront installés dans quatre hôpitaux basés à Delhi. Le solde de 4 va aux hôpitaux qui ont déjà été identifiés par le gouvernement. »

Pendant ce temps… l’IAF continue de transporter des pétroliers

À l’étranger: Les C-17 Globemaster III de l’armée de l’air indienne transportent 450 bouteilles d’oxygène de Brize Norton, au Royaume-Uni, à la base aérienne de Chennai.

Selon l’IAF, un C-17 Globemaster III a effectué une sortie continue de 12 heures de l’Air Force Station Hindan à Francfort, en Allemagne, le 2 mai 2021.

L’avion a décollé de l’aéroport de Francfort-Hahn après avoir pris 4 conteneurs d’oxygène cryogénique vides et a atterri aujourd’hui (3 mai 2021) à la station de l’armée de l’air Hindon.

Traversée à travers le pays:

Les C-17 de l’IAF ont transporté par avion 2 conteneurs d’oxygène cryogénique de Chandigarh à Bhubaneswar; 2 de Jodhpur à Jamnagar; 2 de Hindan à Ranchi; 2 d’Indore à Jamnagar; et 2 de Hindan à Bhubaneswar.

Il a transporté par avion 1 conteneur d’oxygène cryogénique d’Hindan à Ranchi; 2 de Chandigarh à Ranchi; et 2 d’Agra à Ranchi.

2 conteneurs d’oxygène cryogénique vides de Chandigarh à Bhubaneswar ont été transportés par l’IAF.

