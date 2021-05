Aiden Fucci, 14 ans, soupçonnée du meurtre de Tristyn Bailey ⋆ .

Un adolescent de Floride est en état d’arrestation pour le meurtre présumé d’une jeune fille de son âge. Aiden Fucci, 14 ans, aurait tué Tristyn Bailey, 13 ans, a déclaré le shérif du comté de St. Johns Robert Hardwick dans une mise à jour lundi. Le responsable a confirmé que le corps retrouvé dimanche soir était la victime disparue.

Le motif allégué reste incertain. Faites ainsi la cause et le mode de la mort.

Bailey est l’adolescent du comté de St. Johns qui a été porté disparu dimanche matin. Les députés ont reçu un appel 911 de sa famille à 10 heures du matin, a déclaré Hardwick. L’appel a conduit à une recherche. Tristyn a été vue pour la dernière fois après minuit.

Comme il ressort des rapports locaux, les volontaires étaient en force.

Le tweet ci-dessus est chronométré à 18 h 07. Le corps de Bailey aurait été découvert quelques minutes plus tôt. Un homme de la région l’a retrouvée morte dans une zone boisée isolée autour d’un étang à 18 heures, ont déclaré les autorités.

Hardwick a nommé Fucci lors d’une conférence de presse. En vertu de la loi de Floride, les autorités sont autorisées à publier certains dossiers concernant les mineurs, y compris le nom et la photographie d’un accusé, si le crime que le mineur est soupçonné d’avoir commis serait un crime s’il était présumé avoir été commis par un adulte. Cependant, les autorités réfléchissent toujours aux accusations à déposer.

«Comme l’a déclaré le shérif Hardwick lors de sa conférence de presse aujourd’hui, notre bureau continuera d’enquêter sur l’affaire pour déterminer à la fois les accusations appropriées à l’avenir et s’il sera ou non inculpé en tant qu’adulte», a déclaré le porte-parole du bureau du procureur. Bryan L. Shorstein dans une déclaration obtenue par Law & Crime.

Le suspect a été condamné pour meurtre au deuxième degré. D’autres accusations plus graves sont possibles, a déclaré le shérif.

Les députés ont annoncé la découverte du corps de Bailey dimanche soir, mais n’avaient pas encore officiellement déterminé qu’il s’agissait d’elle. Hardwick a confirmé les pires craintes lundi.

On ne sait pas comment et pourquoi le meurtre présumé a eu lieu. Les enquêteurs en étaient aux tout premiers stades de l’affaire, a déclaré Hardwick. Il a seulement décrit le suspect comme étant allé à la Patriot Oaks Academy, la même école que Bailey a fréquentée.

En répondant aux questions des journalistes, Hardwick a tenté de dissiper les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux et a travaillé à calmer les tensions et les menaces signalées. Il a décrit la région comme une communauté «soudée». Interrogé sur les discussions concernant une deuxième personne impliquée, le shérif a déclaré qu’ils interrogeaient des gens et que les autorités avaient en détention le seul suspect qui ait à voir avec la mort de Tristyn. Le shérif a demandé une réclamation à la suite de la mort de Bailey, et il a demandé que les gens laissent les autorités faire leur travail. Lorsqu’on lui a demandé, il n’a pas précisé s’il y avait des témoins directs du meurtre présumé.

«N’accusons pas les gens de manière inexacte», a-t-il dit. «Nous avons le suspect en garde à vue et nous ne pouvons pas ramener Tristyn.»

