Aiden Fucci semble pleurer au tribunal: vidéo ⋆ .

Un suspect de meurtre à peine adolescent était presque silencieux lorsqu’il a fait sa première apparition dans une salle d’audience en Floride tôt mardi matin.

Aiden Fucci, 14 ans, est accusé d’avoir tué Tristyn Bailey, 13 ans, pendant le week-end. Il a été accusé de meurtre au deuxième degré après avoir été arrêté tôt lundi matin.

“[Do] vous jurez solennellement de dire la vérité et rien que la vérité, alors aidez-vous Dieu? le greffier a demandé numériquement via Zoom.

«Oui,» répondit Fucci.

Plus tard au cours de la procédure, le suspect a semblé retenir ses larmes.

Le juge lit l’accusation de meurtre au deuxième degré à Aiden Fucci alors qu’il retient ses larmes. Il est accusé du meurtre au deuxième degré de #TristynBailey pic.twitter.com/k6jgfh113L – Bridgette Matter (@bridgetteANjax) 11 mai 2021

La première comparution de huit minutes et demie a démarré lentement alors que le tribunal passait par plusieurs requêtes superficielles. Le prévenu a été mis au courant du sujet de l’audience, rappelé ses droits constitutionnels et consulté au sujet de son avocat privé. Les difficultés techniques se sont prolongées pendant plusieurs minutes alors que la défense se connectait à la salle de réunion numérique tandis que le juge continuait à expliquer la loi et les droits de l’adolescent.

Fucci est actuellement détenu par le Florida Department of Juvenile Justice. Sa brève comparution devant le juge du 7e circuit basé dans le comté de Volusia Michael Orfinger s’est produite mardi à 8h30.

«Très bien, M. Fucci, vous êtes accusé de meurtre au deuxième degré», a expliqué le juge. «Meurtre commis avec un esprit dépravé mais sans préméditation. C’est un meurtre au deuxième degré, bien que ce soit un crime au premier degré.

Orfinger a ajouté qu’il avait déjà lu le rapport d’arrestation, puis avait demandé à l’avocat de la défense de Fucci. Andy Snober s’il avait des commentaires supplémentaires à ajouter concernant la cause probable. Snober a répondu par la négative et le juge a finalement conclu qu’il y avait une raison probable de continuer à détenir le défendeur.

«Je conclus qu’il y a des raisons probables de croire que l’infraction a été commise», a noté le juge.

L’affaire est poursuivie par le bureau du procureur du 7ème circuit. L’avocat de l’État n’a pas encore décidé si Fucci sera inculpé en tant qu’adulte. Tant que cette décision sera prise, Fucci restera sous la garde du Département de la justice pour mineurs pendant au moins 21 jours ou jusqu’à ce que le tribunal change officiellement d’avis.

«Cette décision sera prise dans ce laps de temps», l’avocat de l’État Jennifer Dunton a déclaré au tribunal – concernant la période de trois semaines pendant laquelle les autorités prendront leur décision finale de mise en accusation.

La mort de Bailey a attiré l’attention nationale après une recherche menée par des bénévoles dans tout Saint-Augustin, en Floride, dimanche après sa disparition plus tôt dans la matinée.

Le corps de la jeune fille a été découvert dimanche soir lors d’une telle patrouille de recherche. Elle a été déclarée morte et une enquête a rapidement conduit la police à interroger puis à arrêter Fucci.

Lundi, un selfie Snapchat montrant le suspect faisant clignoter un signe de paix à l’arrière d’une voiture de police s’est répandu sur les réseaux sociaux.

“Hé les gars a tout le monde [sic] vu Tristyn récemment », lit-on dans une légende – provoquant indignation et choc face au commentaire apparemment macabre.

Les autorités ont hésité à discuter de cette image.

«Je ne veux rien dire à ce sujet; Je n’aurais rien de gentil à dire », directeur exécutif du bureau du procureur du 7e circuit Bryan Shorstein dit Law & Crime. “Je peux vérifier qu’il a bien pris le selfie et a fait ce commentaire dans la voiture.”

