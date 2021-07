Aider à la restauration des écosystèmes : un guide du débutant

07/07/2021 à 09:30 CEST

L’ONU a lancé il y a quelques jours le “Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes& rdquor;, un effort de 10 ans pour arrêter et inverser la détérioration du monde naturel, qui affecte déjà quelque 3,2 milliards de personnes, 40% de l’humanité.

Les écosystèmes (systèmes biologiques qui composent une communauté d’êtres vivants et l’environnement physique qui les entoure) peuvent être grands, comme une forêt, ou petits, comme un étang. Beaucoup d’entre eux sont cruciaux pour les humains, car ils fournissent de l’eau, de la nourriture, des matériaux et d’autres éléments essentiels, et ils offrent des avantages à la planète entière, car ils atténuent le changement climatique et préservent la biodiversité.

Mais, au cours des dernières décennies, l’extraction des ressources a poussé de nombreux écosystèmes à la limite. Les huit principaux types d’écosystèmes et ce qui peut être fait pour les restaurer sont décrits ci-dessous.

Les terres agricoles

Les terres agricolesL’utilisation intensive des sols, l’érosion et l’excès d’engrais et de pesticides épuisent de nombreuses terres agricoles et polluent l’air et l’eau. Les moyens de les restaurer comprennent la réduction du travail du sol, l’utilisation d’engrais et de mécanismes de lutte contre les ravageurs plus naturels, et l’introduction de cultures plus diversifiées, y compris des arbres.

Ces étapes aideraient reconstruire les réservoirs de carbone dans les sols, qui deviendrait plus fertile et éviterait d’utiliser encore plus de terres pour se nourrir. La restauration des terres agricoles peut également créer des habitats pour la faune.

Lacs et rivières

Lacs et rivièresAvoir beaucoup d’eau potable est devenu un luxe dans une grande partie de la planète. Les écosystèmes d’eau douce sont dégradés par la pollution, la surpêche et les infrastructures, ainsi que par l’extraction croissante d’eau pour l’irrigation, l’industrie et les maisons.

La formule pour restaurer les lacs et les rivières est d’arrêter la pollution, de réduire et de traiter les déchets, de gérer la demande en eau et en poisson et de réactiver la végétation au-dessus et au-dessous de la surface.

les bois

les boisLa « faim & rdquor; de l’humanité pour les terres et les ressources provoque la destruction des forêts. L’exploitation forestière, la coupe de bois de chauffage, la pollution, les ravageurs envahissants et les incendies de forêt nuisent à la planète. Restaurer les écosystèmes forestiers, c’est replanter et réduire la pression sur les forêts pour que les arbres repoussent naturellement.

Les systèmes alimentaires sont l’un des principaux facteurs affectant la perte de forêts, qui fournissent des habitats à 80 % des espèces d’amphibiens du monde et à la plupart des oiseaux et mammifères.

Repenser la façon dont les aliments sont cultivés et consommés peut aider à réduire la pression sur eux. Les terres agricoles dégradées et inutilisées peuvent être idéales pour la restauration des forêts.

Prairies et savanes

Prairies et savanesLes buissons, les prairies et les savanes sont surpâturés et érodés, convertis à l’agriculture et envahis par des espèces exotiques. Mais il est possible de les aider à se rétablir en défrichant la végétation ligneuse et en replantant des graminées indigènes.

Les plantes et les animaux perdus peuvent être réintroduits et protégés jusqu’à ce que leurs populations se rétablissent. Les éleveurs et autres utilisateurs doivent jouer un rôle important dans les plans de gestion durable de ces écosystèmes.

Montagnes

MontagnesDans les régions montagneuses, l’enlèvement de la végétation des pentes pour l’agriculture ou l’habitation peut entraîner une érosion dangereuse et polluer les rivières à leur source.

Les températures élevées obligent les espèces, les écosystèmes et les personnes à s’adapter ou à se déplacer. Oui au moins 600 glaciers ont disparu au cours des dernières décennies, qui affecte l’approvisionnement en eau de milliards de personnes vivant en aval.

Cette tendance peut être contrée en ravivant les forêts et en rétablissant la protection qu’elles offrent contre les avalanches, les glissements de terrain et les inondations. Les barrages et les routes doivent être planifiés pour éviter la fragmentation des rivières et autres habitats. Et les techniques agricoles telles que l’agroforesterie sont plus résilientes au changement climatique.

Océans et côtes

Océans et côtesSeagrass est un véritable « champion du climat & rdquor; caché, car il capte le carbone jusqu’à 35 fois plus vite que la forêt tropicale. Mais les écosystèmes marins sont attaqués par la pollution, le changement climatique et la surexploitation.

Les solutions sont aussi courantes que les menaces : rendre la pêche et l’utilisation des mangroves plus durables, traiter correctement les eaux usées et autres déchets, et empêcher les déchets plastiques de se retrouver dans l’eau.

Les récifs coralliens, les mangroves et les herbiers doivent être gérés avec soin et activement restaurés afin que les océans continuent de soutenir des milliards de moyens de subsistance dans le monde.

Tourbières

TourbièresLes tourbières ne couvrent que 3% des terres du monde, mais elles stockent près d’un tiers de tout le carbone dans leur sol. Ces énormes stocks de carbone et d’eau sont drainés et convertis en terres agricoles, ce qui s’ajoute à leur dégradation due au feu, au surpâturage, à la pollution et à l’extraction de la tourbe.

Pour éviter le changement climatique, il est nécessaire de retenir le carbone dans les tourbières tel qu’il est : humide et dans le sol. En même temps, les tourbières dégradées doivent être réhumidifiées et restauréess, par exemple, en fermant les canaux de drainage, afin d’arrêter leurs émissions et de protéger les plantes et les animaux rares.

Zones urbaines

Zones urbainesLes villes peuvent ressembler à des déserts écologiques, car il n’y a pratiquement pas de place pour la verdure au milieu des maisons, des routes et des usines. Et les déchets et la pollution produits par ses habitants mettent en danger les cours d’eau, les sols et l’air.

Mais les zones urbaines ont un énorme potentiel de restauration. Les cours d’eau devraient être nettoyés, les plantes favorables aux abeilles devraient pousser et les forêts urbaines et autres habitats fauniques créés dans les parcs, les écoles et autres espaces publics.

Tondre votre pelouse moins souvent est plus économique et permet à la nature de prospérer. Les trottoirs perméables et les zones humides urbaines protègent contre les inondations et la pollution.

Guide pour la restauration des écosystèmes : https://www.worldenvironmentday.global/es/participa/guia-para-la-restauracion-de-los-ecosistemas

Cela pourrait aussi vous intéresser : La « Décennie de la restauration des écosystèmes » commence dans le monde