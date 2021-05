Aider à la vie et à la mort aussi, le “ couple d’ambulances ” va là où les parents ont parfois peur de marcher

Vêtus de combinaisons EPI, d’écrans faciaux et de masques, les Kalias vont là où même leurs proches ont peur de marcher, passant leurs journées à s’occuper des personnes atteintes de Covid. (Image représentative)

Les profils d’humanité à l’époque de Covid, Himanshu et Twinkle Kalia passent leurs journées entre aider les malades à avoir une chance de se battre dans la vie et assurer la dignité dans la mort pour ceux qui n’y parviennent pas. Alors que la deuxième vague COVID-19 ravage de grandes parties de l’Inde – y compris la capitale nationale qui a vu des milliers de personnes se démener pour obtenir de l’oxygène, des lits d’hôpital et des crématoires – les Kalias, le “ couple d’ambulances ” de Delhi, transportent les malades à l’hôpital, vont chercher des médicaments, organisent funérailles et parfois intervenir pour effectuer les derniers rites aussi.

Vêtus de combinaisons EPI, d’écrans faciaux et de masques, les Kalias vont là où même leurs proches ont peur de marcher, passant leurs journées à s’occuper des personnes souffrant de Covid ou de celles qui en sont décédées et en s’assurant que leur flotte de 12 ambulances est prête à attaquer. toute urgence.

«Nous ne le mettons pas dans les archives, mais dans la deuxième vague de coronavirus, nous aidons quotidiennement près de 20 à 25 patients à se rendre dans les hôpitaux. Nous avons procédé à l’incinération de 80 personnes décédées du COVID-19 et aidé plus de 1 000 personnes à organiser des crémations », a déclaré Himanshu à PTI. Tout est gratuit bien sûr, s’est empressé d’ajouter le joueur de 42 ans.

Il y a quelques jours, ils ont reçu un appel de Mayur Vihar, dans l’est de Delhi, au sujet d’un patient décédé dans un pousse-pousse sur le chemin de l’hôpital, a déclaré Twinkle. Les Kalias, qui vivent à Pratap Nagar dans le nord de Delhi, y sont arrivés rapidement, ont fait vérifier le corps par un médecin et ont aidé dans les derniers rites.

«Nous avons reçu un appel de Sandeep Mitra dont l’épouse Madhura s’était effondrée dans un pousse-pousse alors qu’il l’emmenait à l’hôpital. Il ne recevait aucune aide de sa société ou d’ailleurs. Nous sommes arrivés là-bas, avons amené un médecin sur place et avons effectué sa crémation au crématorium de Sarai Kale Khan », a déclaré Twinkle.

L’homme de 39 ans est un survivant du cancer et le couple a deux filles, Japji (13) et Riddhi (7). Mais les engagements personnels n’empêchent pas leur zèle d’aider les autres en ces jours de crise sanitaire la plus grave en Inde. À un moment où les ambulances sont rares et les histoires de chauffeurs et de propriétaires d’ambulance qui volent ceux qui en ont besoin font le tour, les Kalias ont fait connaître les services gratuits de leur flotte. Le numéro de téléphone portable d’Himanshu a été collé à divers endroits de la ville.

En conséquence, a-t-il dit, les appels de détresse arrivent de partout à Delhi et également de Ghaziabad et Noida. Le mot s’est répandu et certains hôpitaux ont également commencé à tendre la main. Certains le connaissent non seulement pour ses services, mais aussi pour ses compétences au volant, a-t-il déclaré fièrement. «En raison de ma conduite rapide, même dans la circulation, de nombreux hôpitaux m’appellent dans les situations d’urgence pour sauver la vie de patients», a-t-il déclaré. Et parfois l’ambulance doit faire le travail d’un corbillard.

Ce n’est pas une existence facile. Il y a une flotte de véhicules à entretenir, une équipe de 18 personnes à soutenir et une maison à gérer. Himanshu et Twinkle travaillent comme agents d’assurance et ont déclaré qu’ils dépensaient leurs revenus au service de l’humanité. Le service d’ambulance a commencé en 2002 lorsque ses beaux-parents lui ont offert une ambulance, a déclaré Himanshu. Il n’a cessé de s’accumuler depuis avec l’ajout de véhicules Kalias au fil des ans.

Six des ambulances sont garées à leur résidence et six ailleurs. Le couple faisait un travail caritatif avant même que la pandémie ne frappe et a reçu plusieurs prix. En 2019, Twinkle a reçu le Nari Shakti Puruskar du président Ram Nath Kovind. Quatre ans auparavant, en 2015, une organisation à Dubaï lui avait décerné le titre de “ première femme ambulancière ”. En 2016, Himanshu a reçu le prix “ Ambulance Man ” en Malaisie.

Dans l’espoir d’accélérer leur travail de facilitation des admissions à l’hôpital, des dons de sang et de l’organisation des funérailles, Himanshu et Twinkle ont déclaré avoir élargi leur équipe. Alors que des millions d’Indiens combattent l’infection et la mort, il reste encore beaucoup de kilomètres à parcourir et d’obstacles à franchir pour ce couple intrépide.

