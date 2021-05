Aider la lutte contre Covid en Inde: nécessité de s’appuyer sur le rôle de la technologie pour la santé future du pays

Étant donné que les tests RTPCR sont déjà assez étendus et que la tomographie informatisée (CT) est à la fois coûteuse et pas facilement disponible dans de nombreuses zones géographiques, Atman AI aidera à la détection précoce avec des avantages-coûts évidents.

Des applications de détection des risques / expositions comme Aarogya Setu en Inde aux capteurs que GE développe avec des subventions des National Institutes of Health des États-Unis qui peuvent aider à détecter le virus, la technologie – et, dans ce cadre, l’intelligence artificielle (IA) – a joué un rôle important dans la riposte à la pandémie dans le monde.

En effet, l’IA est également un facteur important derrière le rythme sans précédent de développement de l’outil le plus important de l’arsenal mondial contre Covid-19: les vaccins. Ainsi, Atman AI de l’organisation de recherche et de développement pour la défense, développé avec 5C Network et HCG Academics, peut sembler être un progrès progressif dans l’ensemble. Mais, il a le potentiel de changer la donne pour les diagnostics Covid-19. Avec plus de 3,75 lakh de nouveaux cas par jour (moyenne mobile sur 7 jours le 12 mai), la nécessité d’un diagnostic plus rapide pour permettre des soins qui peuvent prévenir une morbidité / décès grave et l’isolement pour aider à contrôler la propagation ne peut pas être suffisamment soulignée. Atman AI peut détecter l’infection Covid-19 et sa gravité à partir d’images radiologiques des poumons en quelques secondes. Étant donné que les tests RTPCR sont déjà assez étendus et que la tomographie informatisée (CT) est à la fois coûteuse et pas facilement disponible dans de nombreuses zones géographiques, Atman AI aidera à la détection précoce avec des avantages-coûts évidents. Et, avec la capacité de détecter la gravité, il peut jouer un rôle déterminant dans les décisions de triage dans les hôpitaux / télé-consultations. Étant donné qu’il est basé sur l’apprentissage automatique – l’outil d’IA “ appris ” pour identifier les signatures radiologiques de Covid-19 à partir des radiographies thoraciques de patients RTPCR-positifs – avec chaque image qui lui est fournie, son efficacité et sa précision dans le diagnostic s’amélioreront en sauts; les développeurs revendiquent déjà une précision proche de 97%.

Qure.ai, basé à Mumbai, rapporte Business Standard, utilise l’IA pour identifier les personnes à haut risque de Covid-19 bien à l’avance, tandis que l’outil de Facebook peut prédire quatre jours à l’avance – plus précisément que les experts humains – si un patient aura besoin de soins intensifs en étudiant les radiographies thoraciques séquentielles. L’outil de guidage du ventilateur basé sur la radiologie de GE, la plate-forme REDIAL 2020 de l’Université du Nouveau-Mexique qui permettra le dépistage à vitesse de distorsion de «nouveaux composés» pour les propriétés anti-SRAS CoV-2, l’utilisation par Tamil Nadu et Telangana des applications d’IA pour détecter les masques. violations d’utilisation, applications d’apprentissage automatique capables de détecter Covid-19 à partir du son de la toux, etc., les exemples de technologies utilisées dans la lutte contre la pandémie sont désormais nombreux.

L’Inde doit également apporter l’IA / la technologie à sa lutte contre d’autres maladies et problèmes de santé – un article récent du Financial Times souligne comment le National Health Service du Royaume-Uni utilise l’IA pour prendre soin de ses dizaines de milliers de bénéficiaires, même en dehors. de Covid-19. La mission nationale de santé numérique donne à l’Inde la possibilité de s’appuyer sur les données de santé – avec des garanties pertinentes dans l’intérêt des citoyens – pour créer de plus en plus d’outils de ce type pour assurer la santé future du pays; elle peut associer des acteurs du secteur privé, et la pandémie devrait agir comme un catalyseur à cet égard.

