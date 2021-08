Aider les entreprises à prendre des mesures stratégiques pour un avenir durable

Certaines des initiatives et politiques proposées par les pays de l’UE sont un exemple à apprendre pour les pays et régions moins axés sur le climat. (Image représentative : IE)

Par Tanaz Buhariwalla, Directrice Inde, IDA Irlande

Selon l’auteur, Robert Swan, la menace la plus grave pour notre planète est l’hypothèse que quelqu’un d’autre la sauvera, et à une époque de technologies en évolution rapide, cela pourrait entraîner des conséquences imprévues sur l’environnement. Il est temps que chaque entreprise assume la responsabilité d’un avenir durable. Cependant, fournir un environnement permettant aux entreprises de prospérer tout en se concentrant sur une croissance durable est tout aussi important, en particulier lorsque le monde entier est aux prises avec l’incertitude en raison de la pandémie de COVID. Il est crucial de permettre aux entreprises de trouver des solutions aux défis auxquels elles sont confrontées en ce moment

Les « activités liées aux technologies vertes et propres » ont toujours été un sujet de discussion important pour la plupart des pays et plusieurs pays au fil des ans ont construit une infrastructure et des stratégies solides pour diriger les énergies créatives et réparatrices. L’Europe est un bon exemple avec de nombreux pays soucieux du climat qui soutiennent les entreprises dans la mise en œuvre d’initiatives vertes et propres. Ces pays se concentrent sur les investissements durables et favorisent le développement d’entreprises durables.

L’économie de l’Union européenne est presque entièrement constituée de petites et moyennes entreprises (PME), à hauteur de 20 millions d’entre elles. Ils créent le plus d’emplois en Europe et contribuent à une grande partie du PIB de l’UE. Bien qu’individuellement, ils aient un impact environnemental mineur, leur impact combiné est énorme. Dans la région de l’UE, le pourcentage de PME proposant des produits et services verts est de 33 %. L’initiative Ecolabel de l’UE promeut l’excellence en aidant les entreprises et les consommateurs à naviguer dans le labyrinthe vert pour identifier les produits et services ayant un impact environnemental réduit.

Certaines des initiatives et politiques proposées par les pays de l’UE sont un exemple à apprendre pour les pays et régions moins axés sur le climat. Ces pays proposent des fonds d’éco-innovation, des ateliers de renforcement des capacités et plus encore dans le cadre de leurs initiatives de soutien écologique. Voici quelques faits saillants. L’Irlande, pour sa part, est toujours en avance en matière de stratégie verte et d’initiatives durables. Le pays et ses agences de développement dans leurs initiatives se concentrent sur la relance des entreprises et la promotion d’une croissance et d’investissements durables. Il repose sur cinq piliers interconnectés que sont la croissance, la transformation, les régions, la durabilité et l’impact. L’annonce récente du gouvernement irlandais d’accepter le prochain projet de loi sur l’action climatique a le potentiel de faire de l’Irlande un leader de l’action climatique et d’atteindre son objectif de réduire considérablement les émissions d’ici 2030, ainsi que de devenir une économie neutre en carbone d’ici 2050. Cet objectif sera atteint tout en aidant les entreprises à atteindre leurs propres objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et à améliorer leur durabilité en Irlande. La voie vers une économie neutre en carbone transformera non seulement le secteur manufacturier, aura un effet environnemental positif, mais créera également des milliers de nouveaux emplois nécessitant de nouvelles compétences pour les secteurs existants et nouveaux.

Le Danemark se distingue dans le domaine de la biodiversité, de la catégorie d’habitat et de la qualité de l’air. Connu pour ses politiques efficaces d’émission de gaz à effet de serre et ses efforts pour prévenir le changement climatique, le gouvernement du pays a consacré son capital à une culture respectueuse de l’environnement. Leader mondial des technologies éoliennes, le Danemark ambitionne de faire de sa capitale la première capitale neutre en carbone au monde. En donnant l’exemple, la majeure partie de l’approvisionnement énergétique du Danemark provient de parcs éoliens appartenant à des citoyens et à des investisseurs. Partageant la vision de l’ONU de l’agenda 2030 pour les objectifs de développement durable, le plan d’action du Danemark est centré sur les 5 P de la prospérité, des personnes, de la planète, de la paix et des partenariats. L’Autriche dispose d’un groupe d’entreprises et d’instituts travaillant à la conception de solutions vertes pour l’avenir. Ils se concentrent principalement sur la gestion des déchets et l’intégration des connaissances écologiques dans l’agriculture et les efforts de prévention de la pollution.

La Finlande a une longue histoire de promotion du développement durable dans les stratégies de développement locales et internationales. Sa capitale Helsinki est en tête de la transition énergétique vers un avenir durable et vise à devenir neutre en CO2 d’ici 2035.

Pour les entreprises indiennes, l’Europe offre une opportunité de bénéficier de la feuille de route du partenariat stratégique UE-Inde adoptée lors du 15e sommet entre l’Inde et l’Union européenne (UE) qui s’est tenu virtuellement en juillet de l’année dernière. Que vous ayez une base existante dans l’UE ou que vous soyez un nouvel investisseur cherchant à développer et à réaliser vos programmes de croissance tout en faisant face aux perturbations dues au COVID, les pays de l’UE offrent de nombreuses opportunités pour réussir et prospérer tout en adoptant une reprise inclusive et verte.

(L’auteur est directeur pour l’Inde, IDA, Irlande. Les opinions exprimées sont personnelles et pas nécessairement celles de Financial Express Online)

