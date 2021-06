Aides déchargées sur Joe Biden pour avoir quitté le script, e-mail à son fils Hunter montre .

Le président Joe Biden n’a jamais été accusé d’avoir la langue dorée. En fait, il s’est une fois qualifié de «machine à gaffe».

Mais après un discours sinueux à l’été 2015, ses principaux collaborateurs ont laissé échapper leurs frustrations dans une communication privée avec le fils du vice-président de l’époque, Hunter.

“Il n’a tout simplement pas pu terminer le discours”, s’est exclamé Gregory Schultz, assistant principal de la Maison Blanche, au plus jeune fils du vice-président, avec une apparente incrédulité.

L’e-mail nouvellement refait surface, récupéré par Just the News à partir d’un ordinateur portable que Hunter Biden a laissé dans un atelier de réparation du Delaware et remis plus tard au FBI, donne un aperçu rare des efforts du cercle restreint de Biden pour enfermer le souvent maladroit et sujet aux gaffes. faiseur de discours.

“Il est sorti du script presque tous les 2 ou 3 paragraphes et a fait tous les trucs autoréférentiels que nous avons découpés”, a écrit Vinay Reddy, rédacteur du discours de Biden, en joignant la transcription finale du discours de Joe Biden du 16 juillet 2016 au Generation Progress. convention annuelle à Washington DC

Reddy semblait particulièrement préoccupé par le fait que le vice-président avait fait des remarques improvisées critiquant les démocrates pour leur dépendance à l’argent noir, juste au moment où la course présidentielle de 2016 s’échauffait.

“Ce discours était à peu près partout, y compris pourquoi le Parti démocrate devrait se concentrer sur l’argent noir” pas que je parle d’une personne en particulier “”, a déploré Reddy.

La chaîne de courrier électronique révèle également que Hunter Biden – aux prises avec une toxicomanie, un mariage en ruine et une controverse commerciale en Ukraine – a apparemment pesé sur le projet de discours de son père.

“Hey Hunter – je sais que vous avez été un peu impliqué là-dessus – je voulais donc transmettre de Vinay (rédacteur de discours)”, a écrit Schultz au fils de Biden. “Ça s’est très bien passé… et puis il n’a tout simplement pas pu terminer le discours.”

La rhétorique improvisée de Biden continue de lui causer des ennuis, même maintenant en tant que 46e président.

Il a été vivement critiqué à la fin du mois dernier pour des commentaires «effrayants» lors d’un discours du week-end du Memorial Day où il est sorti du script pour faire des commentaires sur la fille de 7 ans d’un ancien combattant.

“J’adore ces barrettes dans tes cheveux”, a déclaré Biden à l’enfant dans le public. « Mec, je vais te dire quoi, regarde-la. On dirait qu’elle a 19 ans assise là comme une petite dame avec les jambes croisées.

Voici quatre des moments de parole les plus tristement célèbres du président Biden :

L’attaque de 1987 contre un électeur du New Hampshire. “J’ai probablement un QI beaucoup plus élevé que vous, je suppose”, a aboyé Biden alors qu’il racontait un dossier académique qui, selon les journalistes, était pour la plupart artificiel, y compris un cas de plagiat. La blague 7-Eleven. Biden a été fustigé en 2006 par des groupes américano-indiens après avoir attaqué l’humour ethnique, stéréotypé les Indo-Américains dans une “blague” qui s’est retournée contre lui politiquement. « Vous ne pouvez pas aller dans un 7-Eleven ou un Dunkin’ Donuts à moins d’avoir un léger accent indien. Et je ne plaisante pas ! a-t-il déclaré. Appelé les troupes « bâtards stupides » et « ennuyeux ». Biden a haussé les sourcils dans le monde entier lorsque, lors d’un discours en 2016 avec les troupes américaines stationnées à Abou Dhabi, il est devenu irrité qu’ils n’aient pas embrassé l’une de ses blagues. « Applaudissez pour ça, salauds stupides », a ordonné le vice-président. “… Mec, tu es un groupe ennuyeux.” L’électeur de l’Iowa a ridiculisé l’électeur de “gros” et de “foutu menteur”. Lorsqu’un électeur de l’Iowa l’a défié sur la piste en 2019, Biden s’est déchaîné avec une tirade. “Tu es un sacré menteur, mec”, a crié Biden à Merle Gorman. “Et au fait, je ne suis pas sédentaire. Faisons des pompes ensemble, mec, courons, faisons ce que tu veux. Faisons un test de QI, d’accord ? »