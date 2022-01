Aidez à arrêter la prochaine insurrection

Bonjour la communauté Daily Kos et bienvenue dans la semaine Daily Kos en action ! Cette série hebdomadaire de l’équipe Daily Kos Activism partage les problèmes sur lesquels nous travaillons et recueille vos commentaires sur les domaines sur lesquels nous pourrions concentrer nos efforts futurs.

L’insurrection a été l’un des jours les plus sombres de l’histoire des États-Unis et un grave avertissement sur ce que notre avenir peut devenir. C’est pourquoi cette semaine, Daily Kos a promu plusieurs événements organisés à travers le pays en souvenir du 6 janvier. Nous avons également marqué cet anniversaire en poursuivant nos campagnes à long terme visant à faire adopter des réformes démocratiques et le droit de vote.

Espérons que 2022 sera une année plus radieuse pour nous tous.

Souvenir du 6 janvier

On peut soutenir que le pays est un endroit plus précaire maintenant que lorsqu’une foule violente a agressé la maison du peuple. L’un des deux partis politiques dominants dans notre pays – le GOP d’aujourd’hui – est devenu de plus en plus indiscernable des groupes marginaux d’extrême droite. Cela était clairement visible jeudi lorsque les républicains se sont souvenus du 6 janvier en organisant des veillées pour une foule violente qu’ils essaient de transformer en martyrs.

Un an après l’insurrection, les républicains sont profondément ancrés dans l’idée que leur seul moyen de revenir au pouvoir est de prétendre que le 6 janvier n’a jamais eu lieu. C’est pourquoi Daily Kos s’est efforcé de mobiliser des veillées aux chandelles de partisans de base à travers le pays et à travers la race, le lieu, le parti et le fond lors d’une journée de commémoration.

Rejoignez-nous pour tenir les insurgés responsables de ces actions :

Aucun président ne devrait être au dessus des lois

Un an après qu’une foule violente s’est infiltrée dans notre Capitole, des questions flagrantes subsistent : le ministère de la Justice est-il trop froid pour poursuivre les insurgés ? Vous vous souvenez de ces bombes artisanales à l’extérieur de la DNC et du RNC ? En ce qui concerne ce qui s’est exactement passé ce jour-là et qui était responsable, c’est une question que le comité du 6 janvier essaie de découvrir.

De plus en plus de preuves suggèrent que plusieurs républicains élus ont aidé à planifier, promouvoir et excuser les événements de l’insurrection. Mais alors que le comité poursuit ses efforts pour comprendre l’attaque et empêcher qu’elle ne se reproduise, elle est bloquée par les alliés de Donald Trump, qui refusent les citations à comparaître du Congrès en invoquant le privilège exécutif.

L’abus du privilège exécutif n’est pas nouveau. En 1792, George Washington refusa de fournir au Congrès des documents relatifs à une campagne militaire contre les Amérindiens. En 1804, Thomas Jefferson a refusé de se conformer à une assignation à témoigner au procès de l’ancien vice-président Aaron Burr. Ce schéma s’est répété tout au long de l’histoire, quel que soit le parti au pouvoir, car rien dans nos lois ou dans la Constitution n’autorise l’autorité exécutive à refuser des informations aux législatures, aux tribunaux ou au public.

Alors que nous nous souvenons de l’insurrection, il est important que nos législateurs mettent en œuvre des politiques qui empêcheront la prochaine. C’est pourquoi le représentant californien Adam Schiff a introduit le Protecting Our Democracy Act (PODA). Ce projet de loi éliminerait la corruption, freinerait les abus de pouvoir présidentiels et renforcerait notre système de freins et contrepoids.

Avec votre soutien, la vaste campagne de Daily Kos pour faire passer le PODA par l’activisme populaire a aidé le projet de loi à être adopté par la Chambre des représentants en décembre. Nous poursuivons maintenant notre travail pour nous assurer qu’il passe également au Sénat et atterrit sur le bureau du président Joe Biden.

Aidez-nous à arrêter l’insurrection du nid en prenant ces mesures :

Le Sénat DOIT se prononcer sur les droits de vote

Le président Biden et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont tous deux déclaré que les droits de vote étaient leur priorité actuelle. Qu’il s’agisse de manœuvres politiques astucieuses ou non, le sénateur Schumer a annoncé une autre date limite auto-imposée du 17 janvier – la célébration de l’anniversaire de Martin Luther King, Jr. – pour agir pour sauver la démocratie. Et nous sommes ici pour le tenir responsable.

Daily Kos poursuit ses travaux sur la loi sur la liberté de vote (FTCA) et la loi sur l’avancement des droits de vote de John Lewis (JLVRAA). Nous avons organisé plusieurs campagnes de rédaction de lettres et de banques téléphoniques, qui ont généré des dizaines de milliers de lettres constituantes et d’appels téléphoniques. Nous maintenons également la pression sur le sénateur de Virginie-Occidentale Joe Manchin et le sénateur de l’Arizona Kyrsten Sinema, pour s’assurer qu’ils mettent en œuvre les réformes du droit de vote que leurs électeurs, ainsi que les électeurs de tout le pays, souhaitent.

Si vous souhaitez montrer votre soutien à la protection de nos libertés de vote, voici quelques actions que vous pouvez entreprendre :

L’équipe Daily Kos Activism est reconnaissante envers vous tous, nos supporters locaux, pour l’organisation, la mobilisation et l’envoi d’appels téléphoniques, de SMS et de lettres alors que nous nous battons pour les problèmes les plus importants. Poursuivons le combat jusqu’en 2022 et au-delà afin que nous puissions créer un avenir meilleur pour nous tous, ensemble.

Et n’oubliez pas de nous laisser vos commentaires ci-dessous sur les actions sur lesquelles vous aimeriez voir l’équipe d’activisme travailler ensuite.

