Aidez à lutter contre la crise mondiale des déchets électroniques (et soyez payé pour le faire !) en recyclant vos vieux gadgets

Au milieu de la cadence incessante des nouveaux téléphones, tablettes, ordinateurs portables et appareils portables qui tombent chaque année, de nombreux autres appareils retirés seront laissés à pourrir dans des tiroirs, des décharges et d’autres endroits où ils n’appartiennent tout simplement pas. En reconnaissance de la Journée internationale des déchets électroniques (14 octobre), nous nous associons à Decluttr pour faire la lumière sur l’impact des déchets électroniques dans le monde, et nous partagerons comment vous pouvez aider à les combattre.

Saviez-vous qu’en seulement un mois, la population de la planète produit 4,5 millions de tonnes métriques de déchets électroniques ? Encore plus alarmant est quand on considère que seulement 17,4% de ces déchets ont été officiellement documentés comme officiellement collectés et recyclés en 2019, laissant derrière eux 3,7 millions de tonnes métriques de gadgets mis au rebut – c’est à peu près le même poids que 10 Empire State Buildings combinés. Extrapolez cela sur 12 mois, et les humains contribuent 44,4 millions de tonnes métriques – ou 121 Empire State Buildings – de déchets électroniques dont la localisation est incertaine, avec un impact environnemental varié dans différentes régions. Aïe.

Qu’arrive-t-il aux appareils mal mis au rebut ?

Bien que certains puissent ne pas penser à jeter un vieil appareil électronique à la poubelle pour être transporté vers la décharge la plus proche, les ramifications de cette action peuvent être graves.

La plupart des appareils électroniques sont équipés de batteries lithium-ion. Si elles sont perforées ou compromises de quelque manière que ce soit, ces batteries laisseront échapper des produits chimiques toxiques dans l’air et le sol. Non seulement cela contribue aux effets du réchauffement climatique, mais ces produits chimiques peuvent également avoir un impact négatif sur les écosystèmes locaux en contaminant la vie sauvage, la flore et même votre eau potable.

Top 10 des pays qui produisent le plus de déchets électroniques par mois

Passons donc à la statistique que vous voulez vraiment connaître : quels pays produisent le plus de déchets électroniques chaque mois ? Selon Decluttr, le délinquant le plus flagrant est la Chine, qui produit 844 121 tonnes métriques de déchets électroniques par mois. En deuxième position se trouvent les États-Unis, avec 576 500 tonnes métriques de déchets électroniques. L’Inde complète le trio de tête avec 269 152 tonnes métriques de déchets électroniques produits chaque mois.

Chine — 844 121 États-Unis — 576 500 Inde — 269 152 Japon — 214 080 Brésil — 178 550 Russie — 135 930 Indonésie — 134 831 Allemagne — 133 892 Royaume-Uni — 133 141 France — 113 538

Comment lutter contre les e-déchets mondiaux

Alors que la technologie grand public continue de croître à un rythme rapide, il est clair que les déchets électroniques ne feront que devenir une menace de plus en plus grande pour la société. Au cours des cinq années entre 2015 et 2019, la production de déchets électroniques a augmenté de 21 %. Si ce nombre continue sur sa lancée actuelle, les déchets électroniques augmenteront de 35 % supplémentaires d’ici 2030. La bonne nouvelle est que la réponse à la crise mondiale des déchets électroniques est simple : recyclez vos anciens appareils ! Mieux encore, soyez payé pour que quelqu’un les recycle pour vous !

Decluttr est une plate-forme complète d’achat, de remise à neuf et de revente d’appareils électroniques qui accepte toutes sortes d’appareils électroniques en échange d’argent. Non seulement cela, mais Decluttr paie jusqu’à 33% de plus pour les anciens appareils que les programmes de rachat d’opérateurs, et les lecteurs Android Police peuvent ajouter 10% supplémentaires (jusqu’à 30 $) en utilisant le code POLICE10.

Pour commencer, rendez-vous sur le site Web de Decluttr, suivez les instructions et verrouillez la valeur de votre appareil pour les 28 prochains jours. Ensuite, dans cette fenêtre, expédiez-le à Decluttr et vous serez payé un jour après son arrivée.

Pour en savoir plus sur les déchets électroniques mondiaux et ce que vous pouvez faire pour aider, assurez-vous de consulter l’analyse complète de Decluttr ici.

