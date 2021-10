Aidez Otis à sauver la situation dans le nouveau clip d’Apple « Rolling with Otis »

« Get Rolling With Otis » a été présenté en première sur Apple TV+ début octobre et, aujourd’hui, la société a publié un nouveau clip intitulé « Barn Door Rescue ».

Vous pouvez découvrir le nouveau clip ci-dessous :

Lorsque Daisy et sa mère se retrouvent coincées dans la grange, Otis doit faire preuve de créativité pour les aider à trouver une issue. Get Rolling with Otis est disponible dès maintenant sur Apple TV+.

La série, basée sur la série de livres Penguin Random House de Loren Long, raconte l’histoire d’Otis le tracteur et de ses amis à la ferme laitière de Long Hill.

Basé sur la série de livres Penguin Random House de Loren Long, « Get Rolling With Otis » sera présenté en première mondiale sur Apple TV+ le vendredi 8 octobre. Cette série d’aventures animées de 9 Story Media Group et Brown Bag Films accueille les jeunes téléspectateurs à Long Hill Dairy Ferme, maison d’Otis le Tracteur (exprimé par Griffin Robert Faulkner) et tous ses amis. Otis est peut-être petit, mais il a un grand cœur. Chaque fois qu’il voit un ami dans le besoin, il freine, lui demande comment il se sent et se met en action pour l’aider ! La série est produite par Vince Commisso, Wendy Harris, l’auteur Loren Long, Darragh O’Connell, Angela C. Santomero et Jane Startz.

Si vous n’avez pas vu la bande-annonce de la série animée, vous pouvez la consulter ci-dessous.

Présentez à vos enfants Otis, un petit tracteur qui enseigne la joie d’aider les autres. Get Rolling with Otis sortira le 8 octobre, exclusivement sur Apple TV+.

« Get Rolling With Otis » est désormais diffusé sur Apple TV+. Si vous souhaitez profiter de la nouvelle série dans la meilleure qualité possible, consultez notre liste des meilleurs téléviseurs pour Apple TV 2021.

Contenu exclusif

Apple TV+

Contenu 100% exclusif pour le prix d’une tasse de café.

Avec TV+, vous pouvez regarder des émissions télévisées à gros budget bien produites par des réalisateurs célèbres et mettant en vedette des acteurs et actrices primés sur tous vos appareils Apple et avec jusqu’à six membres de votre groupe de partage familial.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.