Aidez votre entreprise à promouvoir l’agenda vert en devenant plus respectueux de l’environnement pour aider à lutter contre le réchauffement climatique ⋆ 10z viral

C’est un fait bien connu que 100 sociétés énergétiques sont responsables de 71% de toutes les émissions industrielles depuis que le changement climatique d’origine humaine est devenu universellement reconnu. Cependant, toutes les entreprises sont attirées par le fait de devenir plus respectueuses de l’environnement. C’est parce que tout le monde joue un rôle dans le cycle du changement climatique ; notre mode de vie actuel en dépend. C’est pourquoi les petites entreprises doivent faire preuve d’ingéniosité et réfléchir à des moyens de réduire leur empreinte carbone pour les aider à devenir moins problématiques.

Passer au numérique

Bien que souvent désapprouvée par ceux qui n’ont pas été éduqués avec une telle technologie, la numérisation est un excellent moyen d’aller de l’avant et de se passer du papier. Cela peut être un bon moyen d’aider à réduire les liens d’une entreprise avec la déforestation. Cependant, comme la plupart des alternatives, les entreprises devront envisager de payer pour la cybersécurité afin de garantir que leurs employés et leurs fichiers restent en sécurité au mieux de leurs capacités.

Pensez aux options de livraison

Le transport maritime est l’un des meilleurs moyens pour les entreprises de réduire leurs émissions. En ne louant qu’un seul coursier au lieu de plusieurs, ils pourront économiser de l’argent et raccourcir considérablement un long voyage. L’utilisation d’une entreprise de transport de fret par camion comme Shiply est un moyen d’y parvenir et peut également aider les entreprises à livrer des marchandises de manière beaucoup plus sûre, ce qui signifie qu’il y aura moins de déchets si un produit est cassé pendant le transport.

Rechercher des ressources plus durables

Ce n’est pas un mensonge que 71% des clients paieraient plus pour des marques plus durables. C’est quelque chose dont les entreprises devraient être plus conscientes. En investissant dans des entreprises qui soutiennent des articles dotés de ressources responsables, elles seront non seulement en mesure d’aider le secteur à se développer et de leur donner plus de chances contre les grandes entreprises contraires à l’éthique, mais elles s’aideront également en réduisant l’empreinte de leurs produits. Les cycles de la vie.

Offrir plus de télétravail

Offrir du travail à distance est un bon moyen pour les entreprises de contribuer à réduire les émissions de carbone de leurs employés. Non seulement cela contribue à réduire la quantité de dioxyde de carbone, et plus essentiellement de monoxyde de carbone, dans l’atmosphère, mais cela contribue également à réduire le marché des combustibles fossiles, ce qui signifie que l’empreinte carbone de votre employé diminue énormément. Cela peut également encourager de nombreux travailleurs à se sentir plus en contrôle de leur vie, ce qui pourrait les inciter à être plus heureux et donc à augmenter leur éthique de travail.

Dernières pensées

L’empreinte carbone d’une entreprise est une chose énorme. Mais il n’est pas complètement hors du contrôle d’une entreprise de le mesurer, et donc de le budgétiser. En acceptant le risque du passage au numérique et en agissant en conséquence, ils peuvent réduire les frais fixes et le gaspillage de papier. Ils peuvent penser à leur expédition qui peut les aider à réduire les émissions de carbone et les aider à économiser de l’argent. Les entreprises peuvent également rechercher des ressources plus durables pour aider d’autres marques éthiques. Ils devraient également commencer à proposer du travail à distance pour contribuer à retirer les voitures des routes.