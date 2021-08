Aidy Bryant de Saturday Night Live explique comment les moments «déprimants» ont eu un impact positif sur la saison 46

La description d’Aidy Bryant de l’environnement à l’écran et hors écran de la comédie de fin de soirée est intéressante, car il semblerait que les acteurs aient été en mesure de canaliser les circonstances sombres qui les entourent afin de produire du matériel extrêmement drôle. Aller jusqu’au bout avec sottise et maladresse, tout en embrochant la culture d’aujourd’hui, est fidèle à la marque SNL, donc cela a du sens. Bien sûr, il y a plus ici. Cette situation nous rappelle vivement que même si des stars comme Bryant, Kenan Thompson, Kate McKinnon et Pete Davidson travaillent dur pour nous divertir, elles ressentent toujours autant que nous le poids de la situation mondiale actuelle.