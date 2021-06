Aidy Bryant de Shrill et SNL explique pourquoi elle est à l’aise de s’appeler grosse

On dirait qu’Aidy Bryant est dans un très bon endroit d’acceptation de soi, ce qui est merveilleux. Le poids est une chose, mais ce n’est pas la chose la plus importante. Nous sommes tous bien plus qu’un simple chiffre sur une balance, mais parfois cela ne se sent pas, surtout parce que le poids peut être lié à l’image de soi, surtout à Hollywood. Accepter ce que nous pesons et à quoi nous ressemblons est toujours la première étape pour être moins dérangé par les commentaires des autres, qu’ils soient malveillants et mal intentionnés ou simplement rejetés par hasard.